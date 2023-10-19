首个折叠像素传感器，OPPO Find N3提供媲美一英寸的画质

【天极网手机频道】OPPO在10月19日14:30全球发布了折叠屏旗舰OPPO Find N3，为用户们带来全主摄时代下的又一力作。面向折叠屏更严峻的空间限制，OPPO Find N3 搭载的与索尼联合研发的次世代折叠像素技术为小尺寸传感器赋予以小博大的旗舰影像实力，让折叠屏影像首次具备旗舰影像必备的强大硬件实力。



OPPO Find N3



拥有折叠像素的OPPO Find N3在传感器面积约为一英寸传感器IMX989一半的前提下，可借助容量更大的双层晶体管结构在极限光比场景中实现其120%的动态范围。OPPO Find N3搭载的双层晶体管技术可以提高手机降低像噪点的能力，还能在暗部环境下收集更多光线。同时，折叠像素更为镜头模组带来3mm的减薄，让OPPO Find N3具备旗舰影像必备的强大硬件的同时视觉上更轻薄。



OPPO Find N3



相比于传统的折叠屏，OPPO Find N3 通过「折叠像素」传感器配合超光影图像引擎，面向具有挑战性的高动态场景时，可以同时还原高光的亮度与色彩，带来光影层次分明的卓越表现，而传统折叠屏只能实现在亮度和色彩二选一。从样张就可以看出，丰富的动态范围使得明暗足够分明且有过渡，高光部分与暗部细节对比强烈，亮部更明亮，暗部更纯粹。

配合超清画质引擎的折叠像素，可以实现超越传统折叠屏的细节表现力。即使面对暗光拍摄环境，OPPO Find N3的折叠像素广角依然可以拍摄出有清晰、纯净，有细节的暗部画面。

除了这颗比肩一英寸画质的4800万折叠像素广角主摄，OPPO Find N3另外两颗镜头分别是6400万像素超光感潜望长焦镜头以及4800万像素高解析力超广角镜头，组成折叠屏手机最强的超光影三摄。



OPPO Find N3



目前OPPO Find N3已经发布且开通预售通道，OPPO Find N3 标准版（12GB+512GB）带来千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色，售价9999元；同时发布的OPPO首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版（16GB+1TB，尊享VIP模式），售价12999元，除潜航黑，还带来典藏版专属配色――赤壁丹霞。还有官方保护套装，售价199元。OPPO Find N3、OPPO Find N3 典藏版已即刻开启全平台预定，将于10月27日10:00全面开售。发布会上宣告「可靠折叠，只选OPPO」的品质保证后，OPPO Find N3 全系（含OPPO Find N3 Flip）首次推出「折叠无忧换新，180天内只换不修」的首销限定尊享活动，10月19日-11月2日购买新品的用户均可享受。其他首销权益还包括：最高24期分期免息，最高2300元以旧换新补贴，屏碎保和OPPO Care+保障服务等。如果希望入手一款拥有旗舰级影像的折叠屏，OPPO Find N3是不二之选，感兴趣的用户可以前往线下门店体验。