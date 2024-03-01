华为Pocket 2首销爆火，全能时尚产品力在线，春季换机就选它

【天极网手机频道】今日华为Pocket 2开售，通过线上以及线下的销售火爆的情况来看，这款时尚+全能产品力的小折叠深受消费者追捧，华为Pocket 2真的将女性的爱好拿捏到位了，外观设计采用珍珠双环的设计，在机身上精细复刻黑蝶贝的纹理质感，再叠加独特的光学膜层，调和光影，最终打造出大溪地灰的珍贵稀有色泽;高贵优雅的洛可可白配色，则与神秘冷艳风格的大溪地灰形成一对梦幻搭配。另有芋紫、雅黑两款素皮材质配色，为消费者提供多样的高奢时尚选择。

与此同时华为Pocket 2的爆火并非只与时尚的外观有关，更多的是它有着全能的配置和技术突破，一系列的配置提升让华为Pocket 2可靠性拉满，一方面标志着华为在移动设备领域的突破，另一方面也代表着消费者将会有更好的使用体验。

此外，华为Pocket 2搭载业界首创的玄武水滴铰链，取消了传统三门板结构的中间门板，实现屏幕的极致平整;通过独家定制的双力臂杠杆齿轮，带来超强支撑力支撑两侧门板无缝闭合，实现展开态的屏幕超平整且机身不会晃动。同时，悬浮式容屏设计，带来前所未有的折叠屏抗摔能力，降低了撞击受损风险，相较于上一代，容屏空间提升400%，抗跌能力提升112%。其采用的超强火箭钢，以超强抗跌，极致抗冲击的卓越性能强效提升铰链的可靠性。相较于上一代，强度提升20%，长期高强度使用，依旧耐磨可靠。

除此之外，华为Pocket 2还具备了强大的拍摄功能，全焦段XMAGE四摄，5000万超感知主摄会带来了非凡的影像表现，此外华为Pocket 2搭载业界小折叠首个3倍光学长焦镜头，以及120°超广角微距镜头，实现等效0.5倍超广角到30倍长焦的自由创作空间;以及第二代超光谱镜头，以手机行业最强的紫外感光能力，为用户带来高精准防晒检测，并在行业内首个超光谱AI融合感知算法的加持下，让用户通过手机镜头即可精准检测紫外线强度、晒斑和化学防晒霜涂抹情况。

而在通信能力上，华为Pocket 2支持多重网络频段，在首发的向日葵电磁场叠加技术之中，即使手机在悬停的状态中也能获得更强的信号，而在一些没有基站信号覆盖的地区之中，可以使用北斗双向卫星消息功能，在一些丛林、海上或者沙漠这些地区或者极限环境之中，也可以与外界进行收发消息。

总的来说，华为Pocket 2不仅在设计上满足了当下消费者对，而且在整机的产品力上也得带来相当大的提升，充分地满足了当下消费者在时尚和便携两个领域的追求，当然在整机的性能和产品力上也不输给同级手机或者时直板机，首销的爆火也是情理之中。目前，华为Pocket 2已经在华为商城、各大授权电商平台以及华为体验店、授权零售门店正式开售了!华为Pocket 2起售价格为7499元，艺术定制版起售价格为10999元，如果你也想拥有一款高端时尚的折叠手机那就赶快行动起来吧。