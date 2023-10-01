首批iPhone 15系列品控翻车，所以第一批iPhone到底要不要买？

【天极网手机频道】全新iPhone15系列已发布上市，不管是预售还是开售当天网友一边喊贵一边把官网和电商平台抢崩，果然还是延续了真香定律。自首销过后首批iPhone 15系列已经陆陆续续到了用户手上。如此昂贵的手机在品控上应该把控的非常严格才对，不过根据以往的资料信息来看，新品iPhone的第一批机器上总是会出现各种各样的问题，iPhone 15系列也不例外。

其实在上周五发售后，就有用户称手指上的油脂会让 iPhone 15 Pro 的全新钛合金边框变色，但变色并非永久性，可以像前代 iPhone 一样用柔软微湿的无绒布擦掉即可恢复干净的表面。不过这仅仅是个开始，根据这几天首批用户陆续在社交媒体上曝光第一批iPhone 15系列出现的问题来看，iPhone 15系列的品控问题不小。包括从底部磕碰、机身掉漆、屏幕刮痕到镜头进灰等现象层出不穷，更严重的有博主曝光，手机在打开相机时出现严重的花屏情况。

iPhone 15 Pro系列最大亮点是钛金属材质外壳，苹果官方宣称这种材质取代了此前的不锈钢中框，具有高强度、轻质和耐腐蚀等优点被广泛应用于航天、医疗等领域。然而，不少用户反馈新机外壳存在瑕疵。有用户称，自己购买的iPhone 15 Pro 顶部存在明显凹痕，目前正准备退货，担心退换回来的机子还是存在瑕疵。外壳存在划痕的机主不止一位，据他们反馈的图片来看，划痕存在于底部、顶部、镜头旁边等多个部位，即便是侧面边框也出现了大块明显色差，曝光此问题的博主称已及时联系客服进行退货处理。

除了这些明显的品控问题之外，还有类似于镜头进灰、玻璃后盖呈现高低不同等情况，虽然很多果粉会联系苹果官方客服解决问题，但更多的果粉会认为是“不影响使用就是小问题”，然后睁一只眼闭一只眼继续使用。

对此一位来自苹果公司制造商富士康的匿名消息人士在国外社交平台透露“第一批(iPhone 15 Pro)预计会有很多有瑕疵的机器”。

针对消费者反馈的品控差现象，苹果官方客服表示，在官网购买的有质量问题可以7天无理由退货，14天进行换货，还有1年的有限保修。

作为一名苹果老用户，其实还是觉得大家没有必要去抢购第一批产品，反正第一批产品也抢不到，还不如再等等，反正货源充足，不急于一时，如果不是一名数码评测博主，那么当一名佛系苹果用户何乐而不为。

具体售价，iPhone 15 128G售价5999元，256G售价6999元，512G售价9999元;iPhone 15 Plus 128G售价6999元，256G售价7999元，512售价9999元;iPhone 15 Pro 128G售价7999元，256G售价8999元，512G售价10999元，1TB售价12999元;iPhone 15 Pro Max 256G售价9999元，512G售价11999元，1TB售价13999元。不过在发售当天，根据第三方渠道报价显示，iPhone 15和iPhone 15 Plus价格首发均跌破苹果官网价格，15 Pro和15 Pro Max均有溢价。

不过受制于产能问题，目前苹果新机仍需预订，而苹果中国官网显示国内消费者购买的iPhone 15和iPhone 15 Plus至少要等到10月17日才能进入配送，iPhone 15 Pro Max则需等待至11月2-11月9日才能送达，实际到达视地区库存情况而定。