“硬”气十足：防水抗摔界的“扛把子”，OPPO A3活力版上手简评

【天极网手机频道】智能手机作为当下必不可缺的电子产品，基本可以看到大家处于“机不离手”的状态，不过总避免不了出现“手滑”的时候，所以很多时候大家的手机不是屏幕裂了就是机身碎了。虽说手机功能是日益强大，但“脆皮”的设定真的让人敬而远之。考虑到日常抗摔、生活级防水的用户刚需场景，OPPO再推A3系列新成员――OPPO A3活力版，用实力证明自己是防水抗摔界的“扛把子”。

OPPO A3活力版采用了大自然美学的设计理念，提供了紫月牙、竹林绿和雾海黑三种配色选择。天极网手上的紫月牙配色就运用了渐变灵动粒子设计，在后盖勾勒出一弯弦月，磁性粒子设计工艺结合渐变色设计，灵动闪耀的微小粒子散落在手机后盖上，整体呈现闪耀而浪漫的渐变紫色。

手机的四角与中框是最易受损的部位，所以OPPO A3活力版均采用了金刚四角和防撞梁设计，通过加高、加宽、加固优化了产品正反面及中框的结构设计，能让OPPO A3活力版在跌落时能够有效分散冲击力，保护内部结构不受损害。

同时，“安全气囊”的加持也能为跌落时提供缓冲，OPPO在手机内部的摄像头、马达、喇叭、电池等关键部件之间添加了大量的泡棉、硅胶垫等缓冲材料，紧紧包围着手机内部的每一个关键部件，而且后盖与整机之间还填充了泡棉胶，进一步优化了整机间隙，确保手机在遭受冲击时能够得到有效的保护。如果还是担心手机会摔坏，OPPO A3活力版还提供了定制的金刚抗摔保护壳，四角加高气囊设计，增加缓冲，为手机上了双重保险。正是这样的设计，让OPPO A3活力版直接通过瑞士SGS的五星整机抗跌耐摔认证，成为了名副其实的耐用抗摔之王。



模拟日常生活场景出现的状况

如果说抗摔是OPPO A3活力版的硬实力，那么防水则是其不可忽视的软实力。生活场景中不缺乏的就是“手滑”，一不留神掉进水里的情况也不少见，所以手机具备超强的防水功能才能为我们带来更多的安心与便利。OPPO A3活力版通过多项措施构建了“全方位防水大坝”，将显示屏、装饰件、电池后盖、侧边开孔(USB孔、按键孔、MIC孔、卡托孔、扬声器孔)等可能进水的部位都纳入了保护范围，使OPPO A3 活力版在正常使用的状态下可轻松做到防水、防尘。



水洗OPPO A3活力版

同时，考虑到户外用机场景，OPPO A3活力版提供了湿手触控功能，可在屏幕有水、有油或者湿手的场景进行有效滑动和点击触控，解决户外用机不便的难题。



湿手操作

OPPO A3活力版的正面是一块采用了晶盾玻璃材质的6.7英寸的AMOLED柔性屏，这块屏幕不仅拥有出色的色彩表现力和极高的对比度，全局激发最高亮度可达1200nit，即便是在阳光明媚的户外环境下也能确保画面清晰可见;更重要的是，晶盾玻璃相比普通玻璃综合抗摔能力提升 160%，抗划伤能力相较微晶玻璃提升3倍。曲面中框的设计也为手机赋予了黄金流线曲率，实现了更流畅贴合的圆角设计的同时手感更出色，超窄边直屏设计不仅有效防止误触，还增强了抗摔性能。

在影像方面，OPPO A3活力版前置是一颗800万像素摄像头，且支持AI幻彩美颜功能;后置搭载了5000万像素的超清主摄和200万像素的人像镜头，组成了强大的双摄组合。

从样张上看，OPPO A3活力版5000万像素主摄确保了照片的每一个细节都能被精准捕捉，从建筑的纹理细节到天空的层次，都展现得淋漓尽致，无论是蓝天白云还是黄昏时的绚烂色彩都得到了准确还原。夜景方面，通过高感光度和降噪技术的结合有效减少了噪点，提升了画面的纯净度和亮度，让夜景照片更加清晰明亮。

提到持久耐用，必然少不了手机的续航表现。一款续航出色的机型不会因电量不足频繁打断用户的使用体验，为此，OPPO A3活力版内置了一块5100mAh的大容量电池，配合OPPO自家的45W超级闪充技术，仅仅15分钟就能充至27%的电量，30分钟更是能够充电至49%，完成充电只需68分钟。



充电实测(数据仅供参考)

再模拟当下年轻人使用手机的场景和频率，从实际测试来看OPPO A3活力版能够保证一整天的充足电量体验，再配合功耗优化算法和超级省电模式，无需担忧出现低电量的情况;再加上45W超级闪充满足用户快速充电的需求，快速回血可解决用户短时充电的痛点。



续航实测(数据仅供参考)

整体来看，无论是日常通勤、工作学习还是休闲娱乐，OPPO A3活力版都能提供持久的电量支持，在电量焦虑的时代真正的安心。

在基础配置方面，OPPO A3 活力版搭载了天玑6300芯片，考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A3活力版运存拓展技术最大可支持12GB运存拓展，至高12GB+512GB的超大内存组合以及让手机的性能得到了进一步的提升;焕新存储技术还有效解决了手机长期使用后性能下降的问题，能够保证手机在长达50个月的时间内，依然能够保持出色的性能和流畅度。

ColorOS 14系统引入了更加智能的手势操作和语音助手功能，用户可以通过简单的手势完成复杂的操作，也可以通过语音指令快速启动应用、发送消息等;流体云功能将实时服务与信息以低打扰形式展现，在状态栏中提供智能提醒，而且能够主动推送用户关注度高的实时信息等等，不仅提高了操作效率，还为用户带来了更加便捷的使用体验。

总结

OPPO A3活力版以其超抗摔金刚石架构、全方位防水大坝技术、超大内存、出色的性能与续航能力以及智能便捷的ColorOS 14系统，为大家带来了真正耐用且实用的诚意之作。耐用之外，OPPO A3 活力版在好看、好用方面也下足功夫，外观采用超轻薄直屏设计，配色汲取大自然美学灵感，后盖在磁性粒子设计工艺的加持下尽显时尚轻薄质感，在同档位机型中脱颖而出，如果近期想要换购新机的用户，这款防水抗摔界的“扛把子”OPPO A3活力版是不二之选。