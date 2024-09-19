iPhone 16系列销量低于预期，不如来看看口碑超好的OPPO Reno12 Pro

【天极网手机频道】今年的iPhone16系列压根不用抢，放在往年一般都进不去官网，但凡能进去了都是已经秒完的状态了。但是今年iPhone16系列即便是现在也可以进行预购，而且在今天稍早些的时候分析师称目前已经有苹果公司员工通过员工折扣价格来购买苹果 iPhone 16 系列。此前苹果员工需要等到新 iPhone 发售数周之后才能以员工折扣价购买新款 iPhone，而这可能是 iPhone 16 系列初期需求表现低于预期的征兆之一。

换句话说，今年iPhone16并没有那么火爆，尤其是国内市场，毕竟国产手机市场就不缺细分性能、影像甚至是面面俱到的旗舰机型。正好国庆长假即将来临，不少消费者已经安排好出行计划，一路风光甚美，怎么能缺少一款能记录时刻的影像旗舰呢。

OPPO Reno12 Pro后置采用了5000万AI人像摄像头+5000万AI广角主摄+112度AI超广角的AI全焦段三摄模组，前置则是一颗5000万AI猫眼镜头。其中AI影像技术通过超光影引擎和AI大模型，能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。

OPPO Reno12 Pro还是安卓阵营首款支持向社交媒体发布实况照片的手机。全焦段三摄均支持实况照片拍摄，可以记录下快门前后的动态影像，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转。除了让照片更加生动、真实，还能直接分享到微信、微博、抖音等社交平台，更关键的是它还支持美颜功能、封面编辑和封面帧ProXDR显示等，为用户提供了更多个性化的选择。

OPPO Reno12系列在硬件配置、续航能力和系统体验等方面也进行了全面升级。Reno12系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。同时，Reno12 系列内置的超大电池再配合80W超级闪充，独特的电池健康引擎还可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，出行旅游一天在外都不怕没电。

而且OPPO Reno12Pro做到了防水防摔防压，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构，还具备防水防泼溅，即使意外跌落、重物碾压甚至掉进水里，也能保证手机的安然无恙。

对于有个性的年轻人来说这款机型也十分符合审美，四曲柔边直屏设计融合了曲屏与直屏的优势，一次性终结了屏幕直曲之争。四曲柔边兼顾曲屏的柔和感以及直屏的高实用度，也能缓解误触与视觉畸变，为用户带来更为出色的使用体验。流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，提供了银幻紫、乌木黑和香槟金三种选择。

OPPO Reno12 Pro凭借其卓越的影像实力、显眼的外观设计以及强劲的性能表现，是国庆长假的最佳旅游搭子。无论您是想要记录旅途中的美好瞬间，还是享受流畅的使用体验，OPPO Reno12 Pro都能满足。