麦芒30手机发布！闪耀星环设计，内置星辰大模型

【天极网手机频道】7月18日，中国电信举办麦芒30新品发布会，中国电信发布了首款自主品牌AI手机――麦芒30 5G，这款手机的亮点还是不少的，尤其是外观方面，采用了闪耀星环设计，非常引人注目。重量不到200克，厚度不到8mm的同时内置了6100毫安时电池，算是行业首创，外在方面非常能打。场发布会以“AI 万象新生”为主题，全方位展现AI技术对手机终端的赋能与革新，以及新品在外观、性能、应用等方面的全新升级。

当前，AI技术带动各行业新一轮发展，加快与各领域交叉融合，逐步成为产业创新的关键抓手和驱动新质生产力的关键引擎。中国电信充分发挥云网融合优势，把握AI发展方向，形成“1+1+1+M+N”的人工智能总体布局，扎实推进“AI+”专项行动。

秉持“无畏生长”的品牌理念，麦芒30首次搭载自研星辰大模型、天翼云盘AI版、语音办理电信业务等AI服务，真正做到了比智能手机更智能。星辰大模型由中国电信完全自主研发，涵盖语义、语音、视觉及多模态。其中语义大模型已发布万亿参数版本，并成为央企首家开源的大模型;视觉大模型及多模态大模型均达百亿参数量级。

基于星辰大模型，麦芒30首次接入“星辰智汇”，可以实现文案撰写、语音转写、图像生成等功能，为用户带来极大的便利和智慧体验。同时，麦芒30通过创新的便捷X键设计，实现了一键跳转至App，极大地提升了用户的使用便捷性。此外，麦芒30也具备AI智慧相机、AI识屏等功能，为用户提供更加智慧、更加便捷的使用体验。

为了升级用户的使用体验、提高续航时长，麦芒30 5G内置了6100mAh(典型值)的高密度海量大电池――这是行业内首次实现8mm以内机身配置最大容量电池。麦芒30的电池采用更紧凑的优化架构设计，在COB保护板的加持下，相较于上一代产品，能量密度提升了7%，可以在满电状态下实现待机27天，续航时间实现“由时到天”。同时，麦芒30首次采用VC散热，热量扩散速率更快、散热效果更均匀，可承受高达1000次的循环充放电，为用户带来强劲、可靠、安全的操作感受。

麦芒30搭载轻薄耐摔机身，不仅实现整机轻薄，更实现了360°无死角的耐摔抗跌保护，其防摔抗跌能力提升100%。无论是两面、四边还是四角，均能承受日常使用中的意外跌落与磕碰。值得一提的是，麦芒30拥有出色的耐用性和可靠性，获得中国质量认证中心(CQC)与瑞士SGS五星金标“双五星”认证，远超业界标准给予用户最大的使用安全感，为手机的每一面提供周全守护。

内在方面采用了一款能耗比极高的5G处理器，内置星辰大模型，并且可以通过侧边的独立按钮激活大模型的快捷功能，便捷又实用。正面采用了双挖孔，双曲面的设计，屏幕分辨率达到1.5k，拥有高频调光。为了保证用户的用眼健康，麦芒30 5G屏幕支持AI仿生自适应调光，既是日光屏，也是夜光护眼屏，能在不同的环境光照度下，自适应调节屏幕亮度，通过高精度调光，让光线调节更加顺滑流畅，让阅读更加放心。不仅手感很棒，而且很护眼。

1999元的价格也算是物有所值，官方提供了三种配色，用来满足不同的需求，如果是你会选择这台手机吗？