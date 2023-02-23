iPhone 15早期真机照曝光，USB-C接口令人瞩目！

【天极网手机频道】日前，国外一家媒体分享了一张iPhone 15 Pro的底部照片，照片显示底部接口已经换成USB-C。而在最新消息中，该媒体再次放出了iPhone 15基础版的完整正面设计。

其在社交媒体中写道：“当你手握真机的时候，谁还要猜测性的渲染图？这是iPhone 15基础型号的早期版本”。从曝光的图片来看，iPhone 15基础版在外观上与iPhone 14变化不大。同时此前传闻这次iPhone 15以及iPhone 15 Plus将配备灵动岛，在曝光图中也看到了灵动岛的存在。

不过这还只是iPhone 15早期的设计图，采用了类似iPhone 14的设计语言，因此才会在外观方面没有太大的改善。其次，iPhone 15基础版则依然保持6GB的内存容量，不过规格会升级为LPDDR5，在性能方面会有不小的提升。

近几年每一代iPhone发布之前都会传出消息称新iPhone将会采用USB-C接口，但结果无一例外都沿用了Lightning接口，直到后来欧盟出台新法案，事情才迎来转机。欧盟要求所有进入欧洲的电子产品必须在2024年之前使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。

虽然苹果更换了为USB-C接口，但事情似乎并没有这么简单。先前又爆料称，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro记性外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

虽然目前曝光了iPhone 15系列的前期真机设计图，但并不代表这就是最终上市的版本。不过仅凭这一张图，也引起不少网友的猜测，网友普遍认为iPhone 15全系都会配备灵动岛。不过最终版本仍需等到iPhone 15系列发布，配备USB-C接口同时有着较大变化的iPhone 15系列能否给消费者带来眼前一亮的感觉，拭目以待吧。