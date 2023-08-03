遭不住！iPhone 14用户吐槽使用不到一年电池健康暴跌至90%

【天极网手机频道】iPhone不管是电池还是续航能力一直都是用户吐槽的点之一，可以说已经到了闻者伤心听者落泪的地步。近日又有使用iPhone 14系列的用户吐槽，称iPhone 14系列出现了严重的电池老化问题。而iPhone 14系列发布上市首销时间在2022年9月16日，不过当时由于新机刚发布，需求强劲，所有地区的平均送货时间都要相对拉长，尤其是Pro系列版本，平均送货时间需要33天至40天，也就是说即便首发抢到新机，等待配送到手也要一个月的时间。按时间来算，这些iPhone 14系列的用户使用时间也就10个月到11个月左右，还不到一年的时间，电池健康度已经低于90%，有用户甚至表示电池健康度已经跌至87%。

据了解，配备6.1英寸屏幕的iPhone 14电池容量为3279mAh;配备6.7英寸屏幕的iPhone 14 Max电池容量为4325mAh;配备6.1英寸屏幕的iPhone 14 Pro电池容量为3200mAh;配备6.7英寸屏幕的iPhone 14 Pro Max电池容量为4323mAh。作为参考，iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的电池容量分别为3227mAh、3095mAh、4352mAh。当iPhone电池健康度低于80%的时候系统就会提醒你需要更换电池，因为在这个状态下的电池，即便是有低功耗的A16加持也难顶普通人一天的使用。

为了延长iPhone电池寿命，用户可以采取一些措施，例如尽量在仅有20%电量的时候就充上电，避免充放电达到循环;打开优化电池充电功能;还有避免在过热或过冷的环境下进行充电;尽量使用苹果原装充电器进行充电等。而且从今年3月份开始苹果上调全球电池维修价格，国行版用户需要更换电池的话，带Home键的iPhone机型更换电池需要528元;iPhone X系列到iPhone 13系列机型更换电池需要688元。如果用户购买了AppleCare+服务，且电池寿命低于80%就可以免费更换电池。

你的iPhone一天多少充？

“一直充”。

另外，有最新消息称iPhone 15系列将于9月12日发布，目前可知iPhone 15全系标配“灵动岛设计”，不过Pro版边框从2.2毫米缩小到1.5毫米，屏占比更高视觉更惊艳;机身边缘做了弧形处理，相比直角边框更圆润，握持手感有所提升，静音拨片也改成了按压式;全系电池容量上涨，其中iPhone 15 Plus为4912mAh(相比14 Plus增加587mAh)，全系最大，而iPhone 15是3877mAh(相比iPhone 14增加608mAh)，iPhone 15 Pro是3650mAh(相比iPhone 14 Pro增加450mAh)，iPhone 15 Pro Max是4852mAh(相比iPhone 15 Pro Max增加529mAh)，且全系改用Type-C接口，预计将提供更快的充电速度;Pro系列搭载A17芯片、运行内存升级为8GB，性能和后台驻留能力都将迎来巨大升级;Pro Max版本搭载潜望镜头;配色方面，iPhone 15系列预计有黑色、紫色、天青色、藕粉色，iPhone 15 Pro系列则有流光蓝、流光金、流光粉、流光紫。

如果消息属实，那么这场发布会就还有40天左右的时间，大家不妨持续期待一下。