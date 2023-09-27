使用iPhone 15 Pro Max三天，我发现了三个值得注意的问题想和你分享

【天极网手机频道】虽然我们天极网已经对iPhone 15 Pro Max的内部硬件分析了个七七八八，但是回归到这台手机的实际使用体验上，我觉得还是有三个值得和大家分享的问题。

充电部分是我在这几天的使用中遇到的第一个问题。

iPhone 15 Pro Max使用的USB-C接口的确是目前通用的标准，我们在安卓阵营常用的数据线是可以直接给这台手机使用的。但是在充电方面，如果我们使用的不是C to C的数据线，就无法激活iPhone 15系列手机的快充。比如我常用的这支多口65W充电器，它的USB-A口经过魔改支持30W的PD协议输出功率，但是iPhone 15 Pro Max并不支持这种魔改的A口PD协议，想要使用快充，请老老实实的使用双C口的数据线并且连接到USB-C口上。

并且经过我们的测试，华为的充电器是无法给iPhone 15 Pro Max充电的，插上之后连反应都没有，荣耀的充电器也是如此。因此你要说这次的USB-C口它是标准协议吧，它的确能使用大部分USB-C接口的外设;但你要说这接口它通用吧，它对充电协议的要求又比较严格，而且还专门针对华为的充电器做了的屏蔽。

iPhone 15 Pro Max着重升级的影像能力，没有大家想象中强。

这次发布会上新增的5倍超长焦的确吸引了不少人的目光，而且这次苹果在宣传时把手机拍摄中放大倍数的概念，改为了类似相机摄影中焦段的概念，软件层面的优化做了很多。在我的实际使用中iPhone 15 Pro Max等效120毫米的5倍原生长焦表现确实不错，没有安卓阵营那种比较明显的算法痕迹，整体画面看着很干净，即使是更改了系统中的摄影风格也不会让画面过于浓艳，相信会有很多用户喜欢这种风格。

但iPhone 15 Pro Max在相机硬件方面的主要提升就集中在了长焦镜头，以及软件层面，Log和Raw并不是每个人都会用，平时更常用手机拍照的人还是更看重相机的直出色彩，在这一方面显然国产手机做的更好。iPhone 15 Pro Max的主镜头，超广角与iPhone 14 Pro Max相比是没有区别的，因此在我们常用的焦段以及夜景表现上，着重宣传影像的iPhone 15 Pro Max其实并没有太大提升，而且鬼影问题依旧。

Action按键，还有很多潜能没有被挖掘。

这颗自定义按键，配合上苹果的捷径功能，大家是不是觉得会有无限的玩法出现。但是在这几天我的使用中发现，Action按键只有长按这一种功能，点击没用，双击没用，只有长按激活这一种触发状态是让我有一些失望的。以前的Home键无论是触摸，单击，双击，三击还是长按都有对应的功能，Action按键相比之下还有很多潜能没有被挖掘。

基于系统功能的升级是这次iPhone 15 Pro Max的主旋律，本以为这次会是硬件提升幅度比较大的一代，但无论是A17 Pro的表现，提升不够显著的拍摄能力，还是更换材料后带来掉漆以及手印问题的钛合金边框，这次iPhone 15 Pro Max在我几天的使用下来是有些失望的。

几个月之前发布的iOS 17在使用上给我带来了许多惊喜，软硬结合一直是苹果的强项，把iPhone的硬件单独拿出来会有许多的不足，但是当把iPhone与iOS结合就会出现1加1大于2的效果，也正是苹果的这套软硬结合体验统一的生态，才是吸引用户的重要原因。但无论如何，上面说的三个问题都是大家值得注意的。