iPhone 17将搭载120Hz高刷但无自适应，多款机型遭iOS 26淘汰

【天极网手机频道】随着苹果WWDC25大会越来越近，网上关于iPhone17系列的消息也越发多了起来，引发了广大用户热议。

根据爆料带来的好消息是，即将在9月份发布的 iPhone 17系列将在屏幕刷新率方面有所提升，其中iPhone 17 标准版将首次搭载 120Hz高刷屏，而以往的标准版iPhone因仅支持60Hz刷新率，在屏幕流畅度方面饱受诟病，此次升级让其在日常使用、游戏、视频播放等场景中，画面过渡更加自然，拖影和卡顿现象大幅减少，将显著提升用户操作体验。但坏消息是，这个120Hz高刷并不支持ProMotion自适应刷新率技术。

ProMotion自适应刷新率技术在2021年随iPhone 13系列推出，能使屏幕在1 - 120Hz区间内依据不同使用场景自动切换刷新率，比如游戏时提供最高 120Hz 保证流畅度，浏览静态网页或观看电影时，自动降低刷新率以节省电量。相比之下，iPhone 17标准版的120Hz为固定刷新率，无论屏幕显示内容处于何种状态，都恒定保持120Hz运行。这一差异意味着，iPhone 17基础版在带来流畅视觉体验的同时，耗电量也会相应增加。目前 iPhone 17 电池容量尚未确定，若参考iPhone 16的3561mAh 推测，提升幅度可能有限，那么其搭载的高刷对电池续航而言将会是个巨大挑战。

在系统更新方面，iOS 19将会改名为iOS 26，而iOS 26 系统将不再支持部分旧款苹果设备，其中就包括了2018年发布的iPhone XS、XS Max 以及XR机型，而iPhone 11及后续机型，包括尚未发布的 iPhone 17 系列，均在 iOS 26 兼容设备范围内，2020 款的iPhone SE 2和 2022 款的iPhone SE 3用户也能体验新系统。

被排除在iOS 26更新名单外，意味着这些机型将止步于iOS 18系统，尽管后续仍能获得更新，但可能无法体验iOS 26全新设计的外观界面以及专为Apple Intelligence打造的AI功能。当然，并非所有能升级 iOS 26的iPhone都能尽享全部新功能，爆料称要使用Apple Intelligence 功能，用户至少需配备iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 或以上型号的机型。

其他方面，iPhone 17标准版屏幕尺寸可能从 6.1 英寸升级至 6.3 英寸;在性能上，iPhone 17和iPhone 17 Air或将搭载A19芯片，iPhone 17 Pro系列或配备更强劲的A19 Pro芯片，两款芯片均基于台积电3nm工艺打造，有望实现性能与能效比的大幅提升;影像系统方面同样有升级传闻，例如 iPhone 17 Pro 系列主摄可能升级，镜头光学变焦能力也将增强，进一步提升拍照质量。

当然，以上关于 iPhone 17 系列的诸多信息均为爆料，iOS 26系统最终支持的设备名单也需等待正式发布时揭晓，感兴趣的用户不妨持续关注官方信息。