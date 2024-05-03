或能通过穿戴设备操作手机，安卓15新特性被曝光

【天极网手机频道】谷歌在安卓15系统中推出的新特性，显著提升了用户对于媒体播放的控制力。通过配对的Pixel Watch智能手表，用户现在可以轻松管理手机上的媒体输出，这一创新无疑为现代生活的便捷性增添了新的维度。

在早期版本中，用户虽然能通过智能手表控制媒体播放，但切换媒体输入的功能却迟迟未能实现。这意味着，每当用户想要更改手机音频的输出设备时，不得不中断当前活动，拿起手机进行繁琐的手动操作。这种不便在一定程度上限制了智能手表作为媒体控制中心的潜能。

然而，随着最新报道的出炉，我们看到了一个令人欣喜的改进。现在，用户可以直接从Pixel Watch上更改手机的音频输出目的地，无论音频来源是哪个应用程序。这一变革的实现，得益于新引入的“MEDIA_ROUTING_CONTROL”权限。该权限赋予了应用程序和连接的智能手表在播放链中灵活改变输出设备的能力，彻底摆脱了对手机的依赖。

这一新特性不仅极大地提升了用户体验，还反映了谷歌在提升设备间互操作性和智能化应用开发方面的显著进步。通过提供新的API和框架，谷歌正助力开发者创造出更加智能化的应用程序和服务，从而让用户享受到更为灵活和便捷的媒体控制体验。

以一言以蔽之，谷歌安卓15的这项新特性是技术进步与用户需求完美结合的产物。它不仅通过智能手表实现了对手机媒体输出的全面控制，还预示着未来智能设备间互操作性的无限可能。谷歌的这一创新举措，无疑将推动智能手表等可穿戴设备在日常生活中的更广泛应用，引领我们进入一个更为智能、便捷的全新时代。