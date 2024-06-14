　　专访荣耀赵明：全形态折叠屏产品布局，让用户“想怎么折就怎么折”

【天极网手机频道】荣耀于6月13日正式亮相其首款竖折手机新品―荣耀Magic V Flip，以其全新的折叠屏技术和一系列创新产品吸引了众多目光。新机不仅为用户带来了全新的科技体验，更在设计、屏幕、影像和性能等多个方面树立了新的行业标杆。

发布会后，荣耀终端有限公司CEO 赵明接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就折叠屏手机的市场、折叠屏技术的未来、AI赋能以及品牌合作等话题进行了深入探讨。

唯一具备折叠屏全部形态的在售产品的厂商

天极网观察到，在荣耀Magic V Flip发布之后，荣耀已经成为目前唯一 一个具备折叠屏全部形态的在售产品的厂商。当问及荣耀关于折叠屏市场普及的看法时。荣耀终端有限公司CEO 赵明表示，荣耀已经完成了所有折叠屏品类技术储备和相应能力的建设，推出的Magic V Flip在技术和创新上达到了新的高度。

赵明强调，尽管折叠屏在整体智能手机市场中的占比预计不高，但荣耀希望通过其全形态的折叠屏产品布局，为消费者提供多样化的选择，让“消费者想怎么折就怎么折”。

谈到价格因素，赵明坦言，这次定价对荣耀来说极具挑战性，但这也是为了推动折叠屏技术的全面普及。他相信，通过荣耀的努力，折叠屏手机将逐渐走进更多消费者的生活。

AI赋能持续全系列全场景产品

在谈到AI技术时，赵明表示，荣耀坚信未来所有的手机厂家和品牌都将走向端侧AI和平台级AI的方向。他提到，苹果在WWDC上所展示的AI理念与荣耀几年前所倡导的方向不谋而合，这进一步证明了荣耀在AI领域的前瞻性和领先地位。

赵明强调，荣耀始终坚持以AI重构系统，使能硬件，让手机越用越好，越用越懂用户。他透露，荣耀在AI领域储备了丰富的技术，未来将持续用AI赋能大内折、外折、小折以及全系列全场景产品，为消费者带来前所未有的体验。

品牌合作旨为消费者更好的体验与价值

当媒体问及荣耀与雅顾、Jimmy Choo等品牌的合作。赵明先生表示，这些合作旨在提升对消费者体验与价值呈现。通过与雅顾的合作，荣耀将AI技术与传统摄影技术相结合，为消费者带来独特的拍摄体验。而与Jimmy Choo的合作，则体现了荣耀在工业设计上的跨界创新，让科技与时尚完美融合。

在与Jimmy Choo的合作过程中，双方都追求一种共同的梦想和美学理念。荣耀在保持产品高性能的同时，也注重外观设计的美感和时尚感。通过与Jimmy Choo的合作，荣耀成功地将时尚元素融入产品中，让高定款产品成为了时尚界的焦点。

在赵明看来，荣耀始终坚持“无意义的联名我们不会做”的原则，只有那些真正能够为消费者带来价值的合作，才会被纳入考虑范围。未来荣耀将继续寻求与更多品牌的合作，为消费者带来更多惊喜。