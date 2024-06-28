降低门槛？iPhone电池将更容易拆卸 或受欧盟法案驱使

【天极网手机频道】苹果是行业内最先推出不可更换电池智能手机的公司之一，而随着时间的推移，一些“不可抗力”开始驱使苹果松开这个口子。

2022年，在宣布统一Type-C接口之后，欧盟又修订了一项旨在提高电池可复用性和持续性的法案。这份法案认为，电子产品的电池更容易更换可以延长消费者使用设备的周期寿命，从而减少电子浪费。欧盟的这一法案要求品牌方将手机设计成可轻松更换电池的方式，比如移除电池后盖或者直接拧掉螺丝就能更换电池。2023年，这一法案正式通过，欧盟要求到2027年所有智能手机都必须配备可更换电池。

目前，距离欧盟修订案的推出已经一年时间，苹果似乎正在采用一些措施来达到欧盟的要求。据自称参与iPhone制造的人士透露，苹果正在测试一种更为简便的拆装电池的方法，目的是让iPhone用户更换手机电池更容易。除了将手机送到苹果专卖店或授权服务中心之外，自助更换电池也将成为iPhone用户的选择之一。

实际上苹果此前推行了自助维修服务。苹果的解决思路是，用户必须从苹果这里租用专用工具才能自行进行iPhone的维修。即便假设选择自助维修的用户都是经验丰富的“老手”，iPhone内部用于固定电池的胶水也使拆卸电池组件变得非常困难。拆过iPhone的朋友们可能比较清楚内部设备的内部构造。以iPhone 15 Pro为例，我们在拆下电池的时候需要先用镊子卷拉出3条粘胶条带，然后才能将电池取出，添加替换电池则需要使用机器和托盘。

苹果希望在未来做出改变，改善自助维修设备比较困难的现状。

值得一提的是，这一时点可能并不会等很久。最近的一份报告显示，今年至少有一款未命名的iPhone 16机型将采用新的电池拆卸系统，而预计明年所有四款 iPhone 17 机型都将采用该系统。

苹果为电池快拆新系统命名为“电感应粘合剂脱粘”，即用金属而不是金属箔包裹电池。这样通过施加电压，电池就能迅速与机身分离。虽然苹果的新电池拆卸系统将比目前更换iPhone电池所需的流程有所改进，但是对于普通消费者来说，这个门槛依然比较高。

欧盟在推动大公司改变方面还是起了关键作用的，能迫使苹果放弃Lighting接口可谓大功一件。而此次苹果公司研发该项技术或许正是受到欧盟这一法案的推动。当然，欧盟这个法案并不只影响智能手机设备，还会影响电动自行车电池和工业应用电池等其他硬件。

仅从苹果给出的这一解决方案来看，很难不说苹果又开始发挥钻法案空子的特长了。欧盟规定显示，从2027年开始，消费者将能够在其电子产品的生命周期内的任何时间拆卸和更换其中的便携式电池。“如果电池的寿命短于器具的寿命，或最迟在器具的使用寿命结束时，器具中装有的便携式电池应易于由最终用户或独立操作人员在器具的使用寿命期间拆卸和更换。”今年6月，苹果宣布将把自助维修计划扩展到欧洲32个国家，并将于2025年将范围扩大到加拿大。这一改进不仅会满足欧盟法案的要求，同时也能帮助苹果在欧洲运营其自助维修计划。