苹果iOS 18开发者预览版 Beta 4带来无线局域网通话功能

【天极网手机频道】7月24日，苹果向iPhone 和iPad用户推送iOS 18和iPad OS 开发者预览版 Beta 4。

此次更新带来了一个较为有意义的功能，无线局域网通话功能(WLAN Calling)，该功能支持用户通过无线局域网拨打电话。众所周知，iOS的信号孱弱的表现已经不止一年两年了，iPhone用户在人群密集或者信号覆盖较差的地理位置会比同档位的安卓手机差上不少，这是被用户吐槽的最多的痛点问题。苹果推出此功能，用户则可以利用无线局域网进行拨号，可以有效规避人流量密集的区域窝峰数据通话功能异常的问题。

在苹果官网，天极网了解到，苹果关于此功能的介绍：借助无线局域网通话功能，用户可以在有无线局域网连接但蜂窝网络信号很差或无信号的区域拨打或接听电话。

关于功能的打开方式如下：要打开无线局域网通话功能，请前往“设置”>“电话”>“无线局域网通话”。如果无线局域网通话功能可用，你在查看“控制中心”时会在状态栏中看到“无线局域网”。然后，你就可以使用无线局域网通话功能来拨打电话了。

图片来源：苹果官网

同时，苹果官方此通话功能，在窝峰网路数据无法正常使用期间，可以用于紧急呼救。如果可以使用蜂窝网络服务，则 iPhone 会使用这项服务拨打紧急电话。如果你打开无线局域网通话功能，且无法使用蜂窝网络服务，则 iPhone 可能会使用无线局域网通话功能拨打紧急电话。当你拨打紧急电话时，无论你是否启用定位服务，你的设备位置信息都可能会被用于协助开展救援工作。

Tips：用户“无线局域网通话”可用时，“无线局域网”会显示在状态栏中运营商名称之后，你所有的通话都通过无线局域网进行。

为同一iCloud账户苹果设备建立无线局域通话

iOS生态上的新功能，苹果生态设备之间的无线局域通话功能。在将要添加的设备装有最新版本的软件后，在 iPhone 上，前往“设置”>“电话”>“无线局域网通话”，打开“为其他设备添加无线局域网通话”，返回到上一个屏幕，将“在其他设备上通话”启动，“允许在下列设备上通话”下面会显示符合条件的设备列表，选择需要开启无线网络通话的设备开启。

图片来源：苹果官网

在进行如下操作后，需要进入“添加的设备”的设置界面，进行相关设置。在 iPad 上，前往“设置”>“FaceTime 通话”。然后打开“来自 iPhone 的呼叫”，在 Mac 上，打开 FaceTime 通话 App 并选取“FaceTime 通话”>“设置”(或“偏好设置”)。然后打开“来自 iPhone 的呼叫”，此外，打开“允许‘在其他设备上通话’”后，Apple Watch 会自动启用无线局域网通话功能。

图片来源：苹果官网

如果无法成功添加设备，请确保各苹果生态设备登入同一iCloud账户，并且确保iPhone设备的“无线局域网通话功能”的“允许在下列设备上通话”中包含该设备，并且确保设备安装最新版本的软件。

值得注意的是，此次无线局域网通话功能在国内支持的运营商目前仅包含中国电信，并且经过测试，目前功能的UI板块虽然已经开发，但功能暂时无法正常使用，还需等待后续版本的更新。

关于无线局域网通话和微信通话的区别

相较于国内的微信通话功能，两者本质的区别在于，无线局域网通话是按电话套餐的通话时长进行计费，并且如果无线局域网连接断开，则通话会自动使用VoLTE的运营商窝峰网络，反之亦然。该功能主要解决iPhone设备在无窝峰网络的条件或窝峰网络较差的条件下，无线网络正常下的通话问题。

针对此功能，不少国内用户表示，该功能并非全新功能，国外许多运营商有此功能选项很久，并且甚至iOS13时期就有相关设置，也许是国内运营商对于无线局域网通话新功能的开发，才最终促成此功能在iOS18更新，因此，此次新增的功能可能只是针对国行苹果设备的新功能。

天极网进一步了解到，此次关于中国电信运营商的无线局域网通话服务，在今年5月17号，中国电信广东公司在行业率先先上线了VoWiFi服务，而更早的技术测试则可以追溯到更早之前。

图片来源：中国电信