OPPO位列2025年全球5G标准必要专利百强权利人第八位

【天极网手机频道】近日， 知名知识产权网站Patently发布了《2025年全球5G标准必要专利百强权利人》报告。报告显示，华为、高通、三星、LG、爱立信、中兴通讯、诺基亚、OPPO、大唐电信和vivo位列全球5G标准必要专利(SEP)权利人排名前十。

《2025年全球5G标准必要专利百强权利人》TOP10

根据报告，截至 2025 年初，全球已确立的 5G 标准必要专利(SEP)家族总数达到约 56,000 个，其中约 75% 的5G SEP家族集中掌握在前十大大型权利人手中。OPPO凭借2975族5G SEP专利，位列全球第八。

至今，OPPO已经在全球40多个国家和地区积极布局5G通信标准专利， 累计完成了6700+族全球专利申请，并在3GPP标准文稿提交方面累计超过12000件。

OPPO始终致力于创新并保护创新成果，其在5G、AI、影像、快充等各领域的技术创新不断转化为丰硕的知识产权资产。截至2024年12月31日，OPPO全球专利申请量超过110000件，全球授权数量超过61000件。其中，发明专利申请数量超过100000件，发明专利申请在所有专利申请中占比91%。据世界知识产权组织(WIPO)发布 2023年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜，OPPO全球排名第9位。