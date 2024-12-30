华为畅享 70X定档1月3日，全系标配双向北斗卫星+鸿蒙操作系统

【天极网手机频道】今天上午，华为终端上线新品预热海报，宣布华为畅享70系列新机――华为畅享 70X，将于1月3日正式上市。通过预热海报，可以发现华为畅享 70X将在外观、续航、通信、影像等方面迎来全面升级，综合体验非常值得期待。

值得一提的当然是官方微博文案中的 “先锋回归，实力登场!” ，从网上的爆料推测来看，“先锋回归” 或许暗示着华为畅享 70X 将搭载全新麒麟 5G 芯片，这无疑是华为手机发展的一个重大节点，意味着华为5G芯片正式全面回归大众视野，这必然会使未来智能手机市场的竞争格局发生重大变化。而且基于华为一直以来的技术沉淀和畅享系列积累的市场人气，华为畅享 70X 今年在中低端市场有望大获成功。

通过预热海报中的真机渲染图来看，华为畅享 70X延续了与华为旗舰一脉相承的家族式设计风格――标志性“星环”设计。基于这一理念，它将摄像头和闪光灯置于“星环”之上，呈现出极致对称的平衡秩序之美。另外从渲染图所呈现的质感来看，猜测华为畅享 70X应该是采用了磨砂工艺，带来类似于山脉的纹理细节。值得一提的是，其电源键也采用斜纹开槽的设计，有可能集成了指纹识别功能。对了，华为畅享 70X不仅机身十分纤薄，并且还通过双曲面设计，进一步提升了整机观感及握持手感。

除了外观设计上有大幅度升级外，通过海报文案“一键北斗、鸿蒙安全”来看，华为畅享 70X也确如此前媒体曝光的那般，或将支持双向北斗卫星消息和HarmonyOS 4.2。借助双向北斗卫星消息，用户即使在深山、海上、沙漠等没有地面信号的区域，依然能通过编辑文字消息，发送由定位组成的行动轨迹，时刻保持与外界的联系。并且，接收方还能通过H5页面(其他品牌手机)，或者畅连App(华为手机)回复消息。

HarmonyOS 4.2则在流畅省电、交互便利、安全隐私等方面都实现了全方位升级。流畅性方面，得益于系统支持的华为方舟系列引擎，华为畅享 70X或将拥有更流畅的滑动体验、更快速的应用启动体验，以及更低功耗的日常体验。交互便利上，通过信息实况窗、全新通知中心等功能，华为畅享 70X能最大程度减少用户在日常支付、查看外卖信息等场景下的操作步骤。安全隐私方面，由于新系统完善了应用权限机制，因此华为畅享 70X不仅能更有效地保护用户信息，而且还能彻底拦截“摇一摇广告”，为用户带来更清爽的日常体验。

值得注意的是，基于华为畅享系列过去在续航、影像方面的出色表现，猜测华为畅享 70X在这两个方面也会有令人眼前一亮的地方。续航方面，前一代华为畅享 60X通过7000mAh超大电池，为用户带来了1周2充的超长续航体验。随着华为的电池技术进步，华为畅享 70X或许能在机身更轻薄的前提下，依然保持7000mAh超大电池。拍照方面，从预热海报的“5000万RYYB暗光影像”来看，华为畅享 70X的后置主摄传感器或将采用5000万像素RYYB超感知滤色片的传感器，理论感光性能相比上一代将提升40%，能在夜晚等弱光环境下，带来更明亮、更清晰、更鲜艳的画质表现。

上一代华为畅享 60X，凭借大屏幕、大电池、大音量等实用性表现，成为市场上最热门的千元机型之一，根据现有的官宣和爆料信息来看，即将在1月3日上市的华为畅享 70X，除了会延续这些实用性体验外，还会在外观、通信、拍照三大方面有大幅升级，以满足千元机用户越来越高的要求，十分值得期待。