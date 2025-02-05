智能手机市场回暖信号明显，iPhone15成为2024年出货量最高的机型

【天极网手机频道】Canalys在开工第一天公布了2024年全球智能手机市场数据报告。报告显示，在经历了连续两年的市场下滑后，2024年的全球智能手机市场增长7%，总出货量达到12.2亿部，迎来了复苏的曙光。



数据来源于Canalys

在这场激烈的市场竞争中，苹果凭借新兴市场的增长以及北美和欧洲的稳定表现，成功抵消了其在中国大陆市场的挑战，连续第二年稳居市场榜首。2024年全年，iPhone出货量虽略降1%，但仍达到2.259亿部，其中，iPhone 15凭借其创新的设计和强大的性能依旧很能打，成为2024年出货量最高的机型。而在2024年第四季度，苹果在秋季发布会上展现了优势，以23%的市场份额夺得第一。



数据来源于Canalys

不过有分析师评价道“苹果在部分发达市场未展现出强势的复苏势头”。受困于竞争挑战和拉长的换机周期，苹果在部分发达市场未展现出强势的复苏势头，预计2025年苹果在产品线刷新、产品硬件升级及更广泛的“Apple Intelligence”落地的推动下将实现增长的态势。像是在2024年中国大陆智能手机市场第四季度的表现中，苹果是以1310万台的出货量位居第一，但是由于苹果推出的iPhone 16系列后劲不足，再加上国产手机纷纷在第四季度推出搭载了自家AI技术的旗舰新品，使其年增长率下降了25%。



数据来源于Canalys



数据来源于Canalys

紧跟在后的是三星，虽然出货量同样下降1%至2.229亿部，但其在高端市场的表现依然稳健;小米稳居第三，受中国大陆市场的强劲势头以及在新兴市场的持续战略扩张推动，小米出货量增长15%，达到1.686亿部;传音首次跻身市场第四，出货量增长15%至1.067亿部，得益于其通过深入了解当地市场需求，推出了多款适合当地消费者的智能手机产品，并在售后服务等方面不断优化，从而赢得了大量用户的青睐;OPPO(包括一加)则位列第五，出货量增长3%至1.036亿部，凭借不断在产品上创新投入，推出了多款具有竞争力的机型，并且在用户体验角度上推出更多实用功能，获得用户一致好评，进一步提高了市场份额。



数据来源于Canalys

不难看出，在旗舰机高需求的推动下，苹果和三星依然保持领先，反映出市场持续高端化的趋势。以苹果为例，2024年iPhone 16 Pro和Pro Max的出货量比2023年的iPhone 15 Pro和Pro Max高出11%，达到5500万部以上。Pro机型的强劲表现成为iPhone 16系列超越iPhone 15系列首发年表现的关键因素。

分析师表示2024年是智能手机市场的复苏之年，大众市场需求激增，主要是受到不可抗因素时期购买的智能手机如今已经进入换机周期，在加上渠道补货的推动，厂商都抓住此时机推出高性价比产品以吸引消费者。

而刚刚来到的2025年对厂商而言形势更加严峻，全球和区域层面的复杂性不断加剧。新兴市场在2024年推动了行业增长，但随着部分市场趋于饱和，增速已开始放缓。各大厂商需要不断推陈出新，以差异化的产品和服务来吸引消费者，并且在短期业绩、库存管理和长期投资之间找到合适的平衡，才能在竞争激烈的市场中脱颖而出取得成功。