iPhone究竟爽在哪里？只因这些独家功能是安卓给不了的体验

【天极网手机频道】iPhone究竟爽在哪里，才会赢得这多用户的喜爱呢？

一加的高管@酸数码就总结了iPhone手机的几个特别之处，分别是Live Photo，电影模式，实况文本，杜比视频，Proraw，全局 ev 预设，抓拍有动态范围，编辑器全撤销，Local HDR，并表示这些功能是安卓做不到或做不好的，这便是苹果的硬实力。在我看来，这也是iPhone吸粉无数的底气。

酸数码在微博中所提到的iPhone功能，一部分是软件上的，一些则需要搭配硬件使用，同时也需要业界生态的支持。有一说一，这些功能并没有特别难，但安卓手机确实没有能对标的。我们以Live Photo(实况照片)举例，我第一次了解到这项功能是在我大学室友的iPhone上，当时就觉得好神奇，后来小编用上iPhone后也经常用到该功能。

Live photo是iPhone独有的一种拍摄功能，它能记录一段长度大概 3 秒的小视频，只需要打开这个模式，手持拍摄即可。当我们在照片库打开照片时，使用Live photo拍摄的照片左上角(我用的是iPhone 13机型)就标有“实况”的选项，有循环播放和来回比方两种选项，可以结合像gif制作器的app直接把实况图片转换成有趣的动图，可以被当做短视频来播放或者作为素材剪辑到另外的视频中。我还挺喜欢用这个功能，因为它比单纯的照片看上去更有趣，更能捕捉到一些转瞬即逝的美好画面。

我平日用得也比较多的还有电影模式。没错，这指的就是已经被安卓玩烂了的电影模式，但iPhone的电影模式和安卓手机的电影模式还是有区别的，我认为，它是一个更智能的人像电影视频模式。

简单来说，我理解的电影模式就是拍视频的时候将人像模式放到了视频里，拍视频时可以随时变换焦点，指哪打哪儿，这样的好处就是，可随意将你想要表现的人或物展示出来，同时通过AI将背景虚化。有一说一，使用电影模式拍出来的视频更加高级，用起来也很方便，尤其是在拍短视频的时候，即见即所得，能给观影者显现出笔者实拍的动图。

还有像实况文本、抓拍有动态范围、全局 ev 预设这些功能在日常生活或工作中都非常实用，而正是这些小功能让我觉得iPhone越用越爽，iPhone的优势相比安卓手机完全不是系统和性能那么简单。

最后，我再给大家总结一些我get到的iPhone的爽点。首先，有电话打进来又不想接的时候，按一下电源键来电、震动都会停，按两下就可直接挂断;iPhone里的手电筒不仅能开启与关闭，亮度还最高支持五档调节，控制中心里长按手电筒就能实现你想要的亮度;打字时摇晃手机就可撤销刚才的操作，误删了文字就再摇晃选择重做，相当于执行了一次电脑的Ctrl + Z 快捷键;支持文本的快捷输入，提前设定好短语，用的时候直接插入;短信来了又怕旁人看到，可以在设置里面找到短信界面，然后选择关掉显示预览，来短信的时候就只显示号码了。

好啦，以上便是我认为的iPhone好用的功能点，大家可以在评论区分享你的观点哦~