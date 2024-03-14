网传vivo X Fold3系列3月26日发布，同步推出蓝牙耳机与平板产品

【天极网手机频道】近日关于vivo X Fold3系列消息不断，不久前还曝光了vivo X Fold3系列将于3月26日亮相的发布时间，虽然这个时间节点尚未得到官方认证，但是根据前两代产品的发布时间线来看一般是在3月底左右会官宣，4月中旬发布，网上曝光的时间是vivo官宣的时间也说不定。除了这款备受瞩目的折叠屏之外，网传vivo还将同步推出全新的耳机与平板产品。



图来源于网页截图

消息称vivo将为大家带来最轻薄的骁龙8G2大折叠手机、最全能的骁龙8G3大折叠手机、性能最强的天玑9300大平板以及性价比极高的高品质HiFi TWS耳机，并于月底与广大消费者见面。

此外，安兔兔官方公布了一则型号为V2337A的vivo折叠屏新机信息，目前可知vivo X Fold3 系列将两个版本，即vivo X Fold3标准版和vivo X Fold3 Pro 版本，标准版主打轻薄大折叠，Pro 版本主打影像折叠，而安兔兔公布的这一新机信息极大可能性是vivo X Fold3 Pro。这款新机的综合成绩高达2176828分，其中CPU部分得分471878分，GPU成绩更是达到了893816分，MEM部分和UX成绩分别为464490分和346644分。安兔兔官方表示，从目前的后台数据来看，vivo X Fold3 Pro的整体性能释放与常规的骁龙8 Gen3旗舰机型旗鼓相当，在折叠屏手机中其表现无疑属于最高分数的顶级水准。



图来源于安兔兔

在不久前有官媒释出了一组采用 vivo X Fold3 Pro 折叠屏手机拍摄的南极风光照片，不仅拍摄出了令人震撼的照片，而且在南极极端低温环境下依然表现出色。从这些样张中可以看出 vivo X Fold3 Pro 的影像实力有了大幅提升。根据爆料，vivo X Fold3 Pro 后置将由 5000 万像素超大底主摄 OV50H+6400 万像素大光圈潜望长焦镜头 OV64B+5000 万像素超广角镜头组成。



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根据早前相关爆料，vivo X Fold3 标准版预计搭载骁龙 8 Gen2 移动平台，采用一块 6.53 英寸 2748 × 1172 分辨率外屏 +8.03 英寸 2480 × 2200 分辨率内屏;而 Pro 版则搭载高通骁龙 8 Gen3 旗舰移动平台，采用一块 6.53 英寸 2748 × 1172 分辨率的外屏，内屏尺寸为 8.03 英寸，分辨率为 2480 × 2200。在充电技术方面，标准版则支持80W有线充电，而Pro版本支持120W有线充电和50W无线闪充。



vivo X Fold2

售价方面并没有太多信息，不过作为参考，去年发布的vivo X Fold2将旗舰性能装入轻薄机身，并在巨幕体验、生产力革新、蔡司影像与外观设计方面实现了全新升级，真正做到了“全能也轻薄”，并且提供了12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，售价分别为8999元和9999元。