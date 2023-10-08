苹果史上掉价最快版本！iPhone 15 Pro 1TB蓝色钛金属第三方售价“暴跌”

【天极网手机频道】iPhone 15全系列于9月23日正式开售，本来以为Pro版本采用全新钛金属材质搭配黑色、白色、蓝色以及原色这样的冷色调配色会吸引更多用户，没想到蓝色钛金属版本在市场上遇冷，第三方店铺价格一直在下跌。目前iPhone 15 Pro 1TB蓝色钛金属版本价格已跌至11499元，比官网原价的12999元便宜1500元，成为苹果历史上掉价最快的版本之一。

对比往年iPhone机型，iPhone 15 Pro的蓝色钛金属版本遭遇的价格下滑明显或与市场需求不足或竞争压力有关。作为苹果史上最轻的Pro机型，这次iPhone 15 Pro采用了钛金属打造中框，采用了阳极氧化工艺处理，钛合金中框不仅更加的坚固，而且更轻，两款产品对比前代均轻了19g，而且过度更圆润，让手机握持的手感相当不错，相比前几代的iPhone Pro系列有很大的提升。



iPhone 15 Pro蓝色钛金属



但是唯一不足的是，相比其他钛金属配色，iPhone 15 Pro的蓝色钛金属版本上手后金属边框更容易沾染指纹。此前就有用户表示钛金属边框会变色，当时苹果客服表示“手指上的油脂会使钛金属变色，但并非永久性，可用无绒布擦拭干净即可恢复”。

关于钛金属材质，大家的褒贬程度不一，之前外国博主就Pro系列进行了跌落测试，测试结果也并没有大家想象中的好，更坚固的中框在跌落时冲击可能会扩散到前后玻璃中，导致屏幕以及后盖碎裂，简单来说成败皆因钛金属。

硬件配置上，Pro版本直接用了A17 Pro，采用3nm制程，CPU性能提升约10%，GPU峰值性能提升20%，支持硬件级光线追踪，16个神经引擎核心，算力达到了35TOPS，对比前代直接翻倍。另外还支持了AV1编码和解码。接口同样变为了USB-C，支持USB 3，传输速率可达10Gbps，是标准版的20倍。而且Pro系列在4800万像素主摄的基础上配备了全新的5倍长焦镜头，支持光学防抖，能够让用户去捕捉更远的景物，拍摄的灵活度和可玩性更高。



iPhone 15 Pro系列



具体售价，iPhone 15 128G售价5999元，256G售价6999元，512G售价9999元;iPhone 15 Plus 128G售价6999元，256G售价7999元，512售价9999元;iPhone 15 Pro 128G售价7999元，256G售价8999元，512G售价10999元，1TB售价12999元;iPhone 15 Pro Max 256G售价9999元，512G售价11999元，1TB售价13999元。

不过个人觉得蓝色钛金属也是挺好看的，但因人而异。如果对颜色不太在意的话，这个直降1500元的iPhone 15 Pro 1TB蓝色钛金属版倒是可以选择入手，怕沾指纹的用户其实也可以使用手机保护壳，毕竟实际测试结果来看钛金属也不是很耐摔。

如果是你，你会选择入手吗？