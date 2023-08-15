苹果计划年内生产8630万部iPhone 15 Pro系列超六成

【天极网手机频道】8月15日消息，科技媒体The Elec报道称，苹果今年将iPhone生产计划增加了320万部。到今年年底，苹果计划生产9560万部iPhone 14系列和8630万部即将发布的iPhone 15系列。而在iPhone 15系列中，Pro阵容的比例预计将达到65%。

The Elec援引业内人士的消息称，截至7月下旬，苹果计划在今年年底前生产9560万部iPhone 14系列和8630万部iPhone 15系列。与一个月前也就是6月下旬的生产计划相比，iPhone 14系列增加了180万台，iPhone 15系列增加了160万台。作为对比，发布于2021年的iPhone 13系列的生产计划则减少了20万台。



iPhone 15 Pro渲染图

现在距苹果秋季发布会已经不足一个月的时间，不出意外，今年的iPhone 15系列将保持四款的产品序列。分别为iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。报道称，今年新款iPhone 15系列计划生产8630万部，其中Pro以及Pro Max两款高配机型占据了65%的份额，普通版和Plus两款机型瓜分剩下的35%。

具体到每款机型来看，iPhone 15计划生产2180万台，占比25%;iPhone 15 Plus计划生产850万台，占比10%;iPhone 15 Pro计划生产2420万台，占比28%;iPhone 15 Pro Max计划生产3180万台，占比高达37%。

iPhone 15 Pro渲染图

下半年，iPhone第三季度产量为4970万部，第四季度为7540万部。其中，iPhone 15系列第三季度产量为2560万部，第四季度产量为6070万部。

对于iPhone 15系列来说，临近产品发布，备货压力逐渐增大。因此iPhone 15系列第四季度的生产计划预计将高于第三季度。同时，处于对Pro Max版本的需求估计，预计第四季度该机型的产量仍将大幅增长。

iPhone 15 Pro渲染图

苹果很有可能在今年将Pro机型与Pro Max机型的差距进一步拉大，因此部分功能将成为Pro Max机型的专属。因此预计Pro机型产量有提高，但不比Pro Max。iPhone 15 Pro的产量预计将从第三季度的840万部增加到第四季度的1580万部，达成翻倍成就;而iPhone 15 Pro Max更为夸张，预计将从第三季度的660万部增加达到第四季度的2520万部，增长接近四倍。

我们按季度来对比一下各机型具体产量。第三季度，iPhone 15系列分机型产量为iPhone 15 830万台、iPhone 15 Plus 230万台、iPhone 15 Pro 840万台、iPhone 15 Pro Max 660万台。而第四季度，各机型出货量分别为iPhone 15 1350万台、iPhone 15 Plus 620万台、iPhone 15 Pro 1580万、iPhone 15 Pro Max 2520万台，增长十分明显。

目前，多家零部件制造商的iPhone 15 Pro Max零部件生产出现中断，业内预计苹果将先增加iPhone 15 Pro机型的产量，然后逐步增加iPhone 15 Pro Max的产量。

iPhone 14系列

本月初，市场研究公司Omdia预测称，今年年底苹果iPhone 15系列出货量将达到7500万部。按型号预计出货量为iPhone 15 & iPhone 15 Plus约2600万台，iPhone 15 Pro约2050万台，iPhone 15 Pro Max约2850万台。

考虑到由于“动态岛”功能下放、换用USB-C接口以及例行的芯片组的升级，今年iPhone 15系列标准版和Plus版本的出货量将有所增加，但苹果大幅减少了标准版机型的产量计划。

Omdia预测，如果苹果提高iPhone 15标准版的价格，出货量下降将是不可避免的，因为iPhone标准系列的主要用户群体也会受到经济低迷的影响。另一方面，翻新机和二手机市场也有了不同程度的增长，并且在新机发布之后，旧款iPhone的价格就会更接近消费者的心理预期，这也会成为iPhone标准版机型需求扩大的障碍。