iPhone 16系列亮点前瞻：影像和AI功能最值得期待

【天极网手机频道】北京时间9月10日凌晨1点，苹果将举行特别活动，主题为“高光时刻(It 's Glowtime)”，将带来手机、智能手表、耳机等诸多新品。其中最受关注的当属全新的iPhone 16系列，今天就提前带大家看看，它会有哪些值得期待的升级和亮点。

更大的屏幕

全新的iPhone 16系列在整体设计上不会有太大的变化，但是屏幕尺寸会进一步增大。其中iPhone 16和iPhone 16 Pro 的屏幕尺寸从6.1英寸变为6.3英寸，大屏版的iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro Max则直接加大到6.9英寸。不过，得益于屏幕正面边框的缩窄，机身尺寸不会有太大变化。

全新的配色

iPhone 16系列将会采用全新的配色，其中两款标准版会提供蓝色、粉色、白色、黑色、绿色五种配色，两款Pro版本则会有玫瑰钛金属色、灰色(原色)钛金属色、白色钛金属色、黑色钛金属色。

新增的按键

所有的四款iPhone 16机型都将包含一个新的拍摄按钮，可以更方便的去拍摄照片和视频。

另外，iPhone 15 Pro/Pro Max上曾加入了一个操作按钮替代了之前的静音按键，它可以自定义多种快捷功能，如静音模式、专注模式、相机、手电筒、放大镜以及辅助功能等等，而这次它将扩展到iPhone 16系列的所有机型上。

升级的相机

Pro机型的升级预计会大一些，主摄有望从IMX 803(1/1.3英寸)升级到IMX 903(1/1.14英寸)，同样也是4800万像素，拥有更大的底;同时超广角镜头将从前代的1200万像素升级到4800万像素，获得更好的拍摄质量，尤其是暗光环境下。另外，iPhone 16 Pro和 Pro Max都配备5倍长焦镜头，而前代仅限于Pro Max机型上。

iPhone 16标准版的相机硬件不会有什么变化，超广角镜头的光圈将会从前代的F2.4提升到F2.2，从而增强暗光拍摄能力。其两颗摄像将会采用上下的排列方式，从而可以支持空间视频拍摄。

苹果AI功能

在iOS 18.1中，苹果推出Apple Intelligence，这是一套由大型语言模型提供支持的AI工具。目前Apple Intelligence仅适用于iPhone 15 Pro机型，一些更前沿的生成式AI功能可能仅限于iPhone 16机型。

更好的续航

iPhone 16系列的Pro版本将采用堆叠电池技术，这会带来更大的电池容量和更好的续航，并且可能获得更快的有线和无线快充。

处理器升级

iPhone 16 Pro和Pro Max机型搭载A18 Pro处理器，提供更强的性能核增强的神经引擎，并支持高级生成式AI功能，而两款标准版将采用A18处理器。另外，为了满足生成式AI的需求，iPhone 16系列有望标配8GB运存，相比之下，去年的iPhone 15标准版为6GB，而Pro版本才是8GB。

更快的网速

iPhone 16 Pro机型会配备高通骁龙X75调制解调器，实现更快、更高效的5G连接。同时，Pro机型可能会支持WiFi 7，提供更快的网速。

写在最后

从目前的消息来看，我觉得这次iPhone 16系列最值得期待的就是Pro版本上的影像升级以及Apple Intelligence所带来的AI功能，前者对于喜欢拍照的用户来说非常的棒，而后者在国行版本上到底能有怎样的发布会还需要再观察下。