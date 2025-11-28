【天极网手机频道】2025年11月28日―中国・深圳，真我正式推送realme UI 7.0正式版，上线了备受期待的多项AI功能与创新体验，“好用好玩，不止流畅”的核心理念得以全面展现。该系统随年度旗舰真我GT8系列首发，并已开启其他机型的升级推送计划，凭借全方位的体验飞跃，realme UI 7.0在酷安平台荣登系统评分榜首，斩获绝佳用户口碑。

AI功能上新，私人助理更智能

realme UI 7.0深度整合前沿AI技术，将“小布助手”全面升级，让AI功能走进生活的每处细节。

其中，AI一键闪记功能让信息管理变得前所未有的高效与便捷，堪称“第二大脑”。用户通过简单的三指上滑手势，即可轻松记录取餐码、账单信息、视频摘要及各类攻略内容，甚至能自动解析视频内容并生成结构化摘要，其中记取餐码功能还能自动生成“流体云”实时显示，让线下点单再也无需截图、来回翻找。不论是账单管理还是曾在社媒收藏的攻略，都可在“小布记忆”中快速回顾，让AI成为每位用户的专属智能生活管家。

更具突破性的AI实景对话功能，将AI的边界从屏幕延伸至现实世界。无论是逛街探店还是参观展览，用户只需用手机摄像头指向具体场景，AI便能立即提供精准解答，实现“私人向导，指哪答哪”。该功能支持连续对话、随时打断、声纹识别，即使在嘈杂环境中也能精准响应。

此外，针对游戏玩家，realme UI 7.0搭载全新升级的AI大神辅助，提供敌方英雄轨迹预测和排位阵容建议，让用户的上分之路，如有神助。AI构图大师、AI人像补光、AI写作、AI录音等一系列智慧功能，也让手机在更多日常场景下变得更智能、更实用。

光影玻璃美学，设计全面焕新

在设计层面，realme UI 7.0迎来了全面焕新，其以"光影之间，自在轻盈"为设计理念，从一天24小时的光影变化中汲取灵感，打造了全新的光影玻璃设计美学。

系统采用高透明度处理与柔和模糊层技术，使信息层次清晰可辨，营造出纯净、开放的视觉体验。浮冰光影图标通过恰到好处的间距与网格化秩序，呈现呼吸般自然的轻盈节奏，让每一次交互都充满生命感。雾影玻璃控制中心和呼吸感常驻栏进一步强化了系统的通透立体质感，让整个界面"处处都精致"。

realme UI 7.0还推出了灵感主题2.0，并打造了独具个性的喵酷酷定制主题。其每个图标都被设计成"掌上毛绒玩具"，模拟毛绒材质的蓬松质感与柔软光泽，让每一次点击都像是与温暖的小伙伴指尖相触。此外，灵感桌面还支持图标调色、卡片定制、灵感组件等功能，让用户的桌面更具个人风格。

全新流光引擎，流畅体验再升级

realme UI 7.0搭载了全新的流光引擎，通过流光动画框架、流光调度技术和流光增速器三大核心技术，实现全场景的无缝丝滑流畅体验。

其中，流光调度技术为真我首发的芯片级动态调度技术，能根据不同应用场景动态分配性能资源，保证游戏持久满帧运行，突破性能上限。流光增速器则通过跨级融合调度技术，全面提升系统流畅底线，确保在重负载场景下依然保持稳定。流光动画框架则让系统动画在保持美观的同时，做到跟手、顺滑且不拖沓，真正实现好看与好用的兼顾。

在多任务处理方面，全新的灵动窗口功能支持挂起12个应用，甚至可以后台同时运行两个大型游戏，后台保活长达1小时，并支持息屏挂机不中断，方便“前台手动过任务，后台自动肝材料”的双线操作。全新的窗口UI设计让用户可以随意收唤，既不遮挡前台内容，又能高效处理多个任务，彻底解决用户的等待焦虑。

跨生态互联，一部连全部

realme UI 7.0在跨设备互联方面实现了重大突破，打破了不同生态之间的壁垒，真正做到"一部连全部"。

Mac/Windows互联功能支持手机镜像投屏和电脑键鼠操作，用户可以在PC端直接操作手机应用，实现跨设备的无缝协作。iPhone互联功能则支持来电、短信、通知的实时同步，解决了“双机党”的痛点。Apple Watch互联功能让“流体云”、运动数据无缝流转，支持外卖、高铁、航班、取餐码等信息的实时显示，适配Apple Watch SE二代及以上、Series 6及以上和Ultra系列。

此外，声音定向播放功能让用户可以自定义音频播放通道，蓝牙音箱和手机扬声器可同时播放不同音频，无论是打游戏时想听音乐，还是车上用蓝牙车机放歌的同时手机外放导航，都能实现互不干扰的独立控制。

升级计划正式公布

首批搭载realme UI 7.0的真我GT8系列用户已开始接收系统更新推送，本月，包括真我GT7 Pro、真我GT7阿斯顿马丁F1限量版、真我Neo7系列等多款机型将陆续迎来更新。至2025年12月，真我GT5系列、真我Neo7x以及真我14系列等机型也将获得推送。随后，在2026年1月，升级范围将进一步扩大，确保大部分用户能够体验到realme UI 7.0的最新功能。