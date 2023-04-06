WWDC 2023定档6月6日 新MacBook Air普及大屏幕

【天极网手机频道】在每年的WWDC全球开发者大会上，苹果都会发布iOS 、iPadOS、MacOS等一系列软件生态系统，同时也会带来几款硬件产品，例如去年的MacBook Air与MacBook Pro。随着时间的接近，近日，苹果官方正式宣布，WWDC 2023全球开发者大会将于北京时间6月6日至10日举办，关于发布会的各种爆料与猜想也是层出不穷。

综合之前的爆料信息来看，苹果将在本次WWDC 2023全球开发者大会上发布全新的硬件产品――MacBook Air 15.5英寸版本。早在去年的WWDC2022全球开发者大会上，苹果就带来了如今市售的新款MacBook Air。其主打轻薄便携与超长续航，内置苹果全新自研的M2处理器，配备13.5英寸的刘海显示屏，同时抛弃了以往的楔形外观，采用与MacBook Pro类似的外观设计，实现了1.22kg的超轻机身重量，受到很多消费者的青睐。

而即将到来的MacBook Air，有相关网友爆料，其将普及大屏幕版本，采用15.5英寸的LCD显示屏，保留刘海屏设计，满足特定用户的大屏需求。再根据曝出的配置来看，15.5英寸的MacBook Air并不会直接搭载M3芯片，而是针对不同的需求配备不同的处理器。

据了解，15.5英寸的MacBook Air将分为标准版与高配版，分别搭载M2芯片以及M2 Pro芯片，为用户提供更为多样化的选择。大屏版本的MacBook Air也意味着，它的体积将会有所增加，能够嵌入更大容量的电池，整体的续航水平预计仍能保持原有的续航水准。

然而，在如此大屏、大体积以及大电池的加持下，MacBook Air的轻薄便携定位将会面临重大的考验。对此，也有不少网友猜测，15.5英寸版本的MacBook可能不再以Air命名，或许苹果会重新分化出一个全新的MacBook系列，以此来区分定位。

随着各项供应链技术的成熟，传统的14英寸笔记本，完全可以嵌入一块15-16英寸的显示屏，并且能够兼顾性能与重量，保证用户的便携需求。所以，在如今的笔记本市场，笔记本电脑大屏化已经是必然的趋势。同时，在苹果的产品中，大屏笔记本并非没有，但16英寸的产品仅存在于高端的MacBook Pro系列，其高昂的定价、过剩的性能等劣势，阻碍了大部分用户购买的欲望。

正是基于市场的变化以及自身产品线的欠缺，苹果才会想着去推出一款既能满足用户大屏需求，同时续航、性能、定价等方面也能够满足用户特定需求的产品。对于苹果而言，MacBook Air系列的定价、性能、性能均属于中等水平，完全可以在此基础上进行改造，衍生出一款符合市场需求的笔记本产品。

MacBook作为在PC行业的布局产品，尽管其具备不俗的性能与系统体验，但应用软件APP的缺失、生态系统的封闭性等缺点，在整个全球市场的份额并不可观。而近年来Windows笔记本的性能、重量、系统也在不断地优化，体验完全不输MacBook。更为重要的是，这类笔记本的定价均低于苹果的MacBook，对于用户而言，如何做出选择显而易见。15.5英寸的MacBook Air的出现，不仅是苹果对于自身产品的进一步完善，也是对于未来PC市场的长远布局，至于具体表现如何，可以关注一下6月的WWDC 2023全球开发者大会，届时将会一一揭晓。