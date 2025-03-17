网传iPhone 17 Air设计有变动，起价899美元

【天极网手机频道】去年年底就有关于iPhone 17系列的消息出现，尤其是在设计上会有很大的变化，包括后置三摄会以水平排列方式设计、使用全新Face ID模组等等的消息，不过这都是年底的传闻了，三个月过去总得有更新。近日，根据多方消息透露，iPhone阵容预计会有所变化，其中最引人注目的莫过于被称为iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim的新型号。这款新机型在设计上不仅有所改变，而且很有可能取代现有的Plus机型，成为iPhone产品线中的新型号。

从正面看iPhone 17 Air与标准机型并无太大区别，配备6.6英寸显示屏，采用纤薄边框和 ProMotion 技术，灵动岛也没缺席;侧面还将配备相机控制按钮等功能，但不会有那么大的空间，据说深度减少了约 2mm，使其厚度比当前一代 iPhone 16 薄约五分之一。不过为了让手机更轻薄便携，可能就要在屏幕、电池甚至元器件等做出一些妥协，从而略微降低了 iPhone 17 Air 的性能。

虽说iPhone 17 Air 采用了超薄和轻量化设计，但还是有业内人士表示iPhone 17 Air 的电池续航时间将"与目前的iPhone不相上下"，但至于是目前哪一款机型并未提及。猜测iPhone 17 Air的电池续航时间将至少与最低端的 iPhone 16 机型差不多，可知‌iPhone 16的电池容量为3561mAh‌，官方称其视频播放最长可达27小时。不过据说苹果公司已经对硬件和软件进行了优化，可以让iPhone 17 Air更省电，包括更高能量密度的电池、苹果的高能效 C1 调制解调器，并且舍去了广角摄像头，为更大的电池提供更多机身空间。其实在续航这一块苹果还是差了一些，每一年传出来的消息都在给用户画饼，这一点还是得向安卓厂商学习学习。

至于在售价上，大概率是899美元起，这个售价是与iphone 16 Plus相同的(国行版售价6999元起)，虽然这些都是传闻，但是因为业界一直盛传iPhone产品线中Air机型将取代Plus机型位置，所以传闻是半真半假又好像合情合理。

说完了iPhone 17系列的传闻，我们再来说一个关于屏下Face ID的最新消息。今天早些时候Mark Gurman称到2026年或2027年，iPhone Pro 机型的灵动岛应该会更小，因为苹果会将灵动岛内的更多组件移到显示屏下方，也就是说iPhone 18系列会用上屏下Face ID技术。

屏下Face ID技术的引入将为用户带来更加便捷、安全的解锁体验，通过将Face ID的红外发射器和接收器隐藏于屏幕下方，苹果可以实现真正的“全屏Face ID”，从而避免刘海或挖孔对屏幕完整性的破坏。不过屏下Face ID技术的实现时间尚不确定，但还是非常值得大家期待的。

总结一下，iphone 17系列命名大概率会有所改变，现有的Plus型号可能会改为Air或者Slim;手感上会轻很多，虽然消息称苹果会对软硬件做出优化，而且还舍去了一颗广角镜头，但是续航上还是不太能符合大家的期待值;售价可能跟iphone 16 Plus一样，不过用的是A19芯片;没有屏下Face ID，不过有个小一点的灵动岛。传闻归传闻，不知道大家对这款iPhone 17 Air感不感兴趣呢。