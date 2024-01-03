　　OPPO Find X7全球首发自研潮汐架构 刷新芯片性能上限

【天极网手机频道】1月3日，天极网了解到，OPPO官宣将会在Find X7系列上搭载自研的潮汐架构。这一架构将会给Find X7系列搭载的旗舰芯片平台带来刷新上限的机制性能、能耗表现。

潮汐是地球上最强大、永不枯竭的一种能量，OPPO将自研架构命名为潮汐，也是想要寓意这一架构可以为Find X7系列带来奔涌不息的强大性能。此外，天极网还了解到，潮汐架构是OPPO自主研发的芯片软硬结合技术的集合。

详细来看，一般的手机芯片架构从一级缓存到系统缓存这中间所有的设计机构都是芯片公司来进行操刀。但OPPO的潮汐架构突破了这一不可能，通过掌握手机芯片三级缓存到系统缓存的使用，软硬协调，带来了芯片计算能力的大幅跨越。

当然，这其中还有着OPPO与芯片厂商的深度联合研发。OPPO将潮汐架构深入到传统手机厂商无法精细化使用的片上缓存系统，与芯片厂商共同设计了缓存分区以及CPU和GPU的调度配比。实现了8%的平均能效收益。

潮汐架构还支持全新的芯片内场景级算力、功耗分析模型，对于一些单场景的动态算力和功耗可以进行评估，精准的将每一个计算任务分别到计算单元上。这样做的好处就是可以通过算力，给手机带来最佳能效。最后，在模拟用户一天320次启动应用的测试中，搭载潮汐架构的Find X7 标准差只有11ms，实现了比同平台和其他平台都持久稳定的流畅表现。

如果你还想了解更多关于OPPO Find X7以及潮汐架构的消息，可以关注1月8日下午两点三十分钟举办的新品发布会。