　　iPhone15全系降价：早买早享受，晚买享折扣

【天极网手机频道】前言

这个年才刚刚过完，苹果的iPhone产品线就迎来了一次巨大变动。最开始我其实并没有注意到苹果手机-iPhone15全系降价的发声。首先第一点是因为我现在使用的是iPhone 14 Pro Max，我认为我的这款手机完全还可以再战一年，毕竟也是当年花费9899大洋购入的。其次，我对这代iPhone15全系的升级并不是很感兴趣。

但就在前两天下班回去的路上，和同事聊天中，他告知我现在iPhone15全系都跌价跌的很厉害。我这位同事是在iPhone15系列发布了一个月后入手了一台iPhone 15 Pro，当时在电商平台购入的时候就有900块钱的优惠价。当时我就觉得iPhone的产品力是一年不如一年了，降价如此之快。

为什么降价？

这里我们就不得不提到iPhone发布后的手机市场竞争，众多Android厂商推出竞品。比如大家熟悉的华子60系列，OPPO Find系列、荣耀的Magic6系列等等品牌的旗舰机都赶在了iPhone芯片发布后发售。

都说iPhone手机最好用的是系统，但是时至今日各大手机厂商的系统调教都差不多，你很难说哪一个系统是最好的手机系统，只能说某某手机系统是最适合你的手机系统。

这里就拿我和我父亲来做一个对比。我是从iPhone 11时期开始使用的苹果手机，由于多年的使用习惯，让我现在难以适应其他品牌的手机了，并且还因为我的其他苹果设备，所以我被苹果这个生态圈给牢牢锁住，自然而然就不会再去选择其他产品。但我父亲是从荣耀4X开始到如今一直使用的安卓手机，期间也用过华为的旗舰，本来今年他还想继续买华为旗舰手机，但奈何预算不够，最后选择了荣耀Magic6系列。

目前距离iPhone 15系列的发布已经过去了差不多半年，如今已经是来到了3月份，众所周知苹果每年的新款iPhone产品都会在9月份发布。这个时候选择降级清库存，或许也有为iPhone16让路的考虑。

最后，根据苹果公布的2024财年第1财季财报数据，苹果大中华区的营收仅为208亿美元，相较于去年同期的239亿美元，同比减少了13%。然而欧美地区的第一财季的收入却是正增长的，这一数据也从侧面印证了苹果在中国市场的销售压力正在增大。

降价幅度

我们再来看到降级的具体详细情况，在国外的Apple官方店铺上，iPhone15：$799 -> $699、iPhone15 Pro：$999 -> $899、iPhone15 Pro Max：$1,099 -> $999;国内的苹果官方旗舰店上iPhone 15 128G的券后售价仅为4849元、iPhone 15 1 Plus起售价5849元、iPhone 15 Pro的起售价6849元、iPhone 15 Pro Max的起售价8849元。大家要知道这可是苹果官方旗舰店，不是自营店哦，官方直接降价。那么在这个价格基础上，一些别的电商平台的售价还会更低。

现在买还是等？

其实数码产品永远绕不开的一句语录就是“早买早享受、晚买享折扣”!我们如果提前购买那么就可以立即享受新技术与性能，晚些购入就会有更大折扣!总结一下，iPhone15系列降价，早买早享受，晚买享折扣。按个人需求和预算决策。