荣耀GT Pro《原神》性能实测：帧率稳成直线，电竞体验强如开挂！

【天极网手机频道】荣耀 GT Pro 被官方誉为“荣耀最强性能旗舰”，主打“强如开挂”的极致性能，为那些追求顶尖参数配置、对流畅体验有着近乎苛刻要求的年轻用户和深度游戏玩家提供新的选择。那么，当这款性能猛兽遇上《原神》这类被称为“硬件杀手”的高负载游戏，它能否交出一份令人满意的答卷？一起来看看吧。

在性能方面，荣耀 GT Pro 首批搭载了高通最新的骁龙 8 至尊领先版芯片，拥有目前安卓阵营顶级的性能实力。在 Geekbench 6 的跑分测试中，该机的 CPU 单核得分达到了 2897 分，多核得分为 9332 分，GPU 图形处理性能得分更是高达 19316 分，展现出极为强悍的综合实力。

在性能方面，荣耀 GT Pro 除了首批搭载了高通最新的骁龙 8 至尊领先版处理器，还配合 LPDDR5X Ultra 高速内存与 UFS 4.1 闪存，组成了强悍的“性能铁三角”。这些硬件参数和测试数据不仅印证了荣耀GT Pro在性能方面的强劲实力，也为后续高负载应用的流畅体验打下了坚实基础。

在标准的室温条件下，天极网对荣耀 GT Pro 进行了《原神》最高画质60帧模式下长达30分钟的随机战斗和跑图测试。

得益于全新升级的荣耀幻影引擎，在开启“幻影幻帧”功能后，系统通过机器学习预判画面渲染需求，实时动态分配GPU算力，成功避免突发负载带来的掉帧，全方位守护用户长时间游戏时的极致流畅体验。在游戏测试期间带来极为稳定流畅的体验，不仅游戏帧率极为稳定，手机正面背面温度也一直保持在可接受的范围。

Perdog 测试数据显示，全程帧率稳定锁定在 60 帧，即便在最激烈的战斗场景中也毫无波动，帧率曲线几近笔直。无论是在游戏内的帧率还是游戏外的体感温度，荣耀 GT Pro 都凭借极致性能释放、卓越散热表现和出色能耗控制，全面证明了其无可匹敌的游戏实力。

在温控方面，荣耀 GT Pro 同样表现出色。其搭载自研能效增强芯片 HONOR E2 及行业首发的 SoC 电压调节芯片，并结合荣耀幻影引擎 AI 功耗自适应 2.0 技术，能够智能调度和精准控制 SoC 输入电压，大幅降低游戏运行时的功耗、延长续航。在半小时的原神测试后，机身正面最高温度仅约 38 ℃，背面最高约 36.2 ℃，在长时间高强度游戏下依然保持舒适握感。

在其他硬件配置上，荣耀 GT Pro 也毫不妥协。虽然《原神》的帧率上限为60FPS，但它搭载的144Hz高刷直屏，依然带来肉眼可见的丝滑画面;实测触控采样率峰值可达2700Hz，角色转向与技能释放更为跟手，操作体验大幅提升。此外，机身还配备3D超声波指纹识别，支持湿手解锁，日常使用更为便捷。在续航方面，7200mAh超大电池配合90W超级快充，不仅能轻松支撑日常重度游戏和多任务，还能在短时间内迅速回血，全面保障长效续航体验。

综上所述，荣耀 GT Pro 在《原神》实测中帧率稳如磐石，散热与续航双管齐下、性能方面毫无短板，完美诠释了其“荣耀最强性能旗舰”的定位，为追求极致的游戏玩家带来如同“开挂”般的电竞级畅爽体验。