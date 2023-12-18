明年iPad系列或将“改款”，iPhone 16更多细节曝光

【天极网手机频道】近日有消息称预计苹果在2024年会对iPad产品线进行“改款”，除了今年没有推出新的iPad产品，最近一次的改款是在2022年10月。目前可知明年要改款的iPad产品就包括了iPad Air、iPad mini以及iPad Pro系列。

有传言称iPad Pro 的 OLED 显示屏要到明年2月份才开始生产，这可能会导致产品推迟发布，而iPad Air的屏幕会有更多尺寸选择，屏幕尺寸可能为 12.9 英寸，与目前在售的12.9英寸的iPad Pro一样，而在售中的iPad Air为10.9英寸。但是在显示面板上，明年推出的12.9英寸的iPad Air用的是LCD屏幕，而iPad Pro会用OLED屏，所以iPad Air的售价会比iPad Pro便宜。

其实上礼拜就有消息透露苹果会对iPad系列产品线进行调整，不仅要让消费者更清楚地知道自己需要哪一款型号，还要提升iPad的销量。毕竟今年苹果并未推出新款iPad系列产品，iPad产品线的营收也在下滑，调整改款iPad也是希望能扭转销量下滑趋势。

关于明年发布的iPhone 16也是消息不断，前几天曝光iPhone 16的外观设计，摄像模组变化还是很明显的，双摄像头排列整齐垂直位于椭圆形黑框中，另外还有一个圆角矩形的大摄像头模组进行包围，摄像头右侧是闪光灯等部件，这稍微有点像iPhone X系列的感觉;还有一个渲染图是另一种设计方案，双摄是区隔开的，没有做集成化设计，这个设计就稍微有点像iPhone 12系列的设计。总之这个设计不能说完全丑，但也不好看就是了，只能感叹时尚真是个轮回，还好这也只是网传的渲染图，只供参考。

除了外观设计，还有一些细节在近日也陆续曝光。根据爆料，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max尺寸要比iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max更大，机身重量也有所增长。具体来看，iPhone 16 Pro屏幕尺寸是6.3英寸，机身重量是194g，而iPhone 15 Pro尺寸是6.1英寸，机身重量是187g;iPhone 16 Pro Max屏幕尺寸是6.9英寸，机身重量是225g，而iPhone 15 Pro Max尺寸是6.7英寸，机身重量是221g。按照这个重量来看，这对小拇指特别不友好，套上手机壳真的可以说是“半斤机”了。

另外苹果计划在新机上增加电容式拍照按钮，据悉这个按钮位于机身右下方，通过识别压力的力传感器触发启动相机并开始录制视频，而且不同的压力级别也可以进行打开摄像头、拍摄照片等操作，不单单只能触发视频录制。目前消息称iPhone 16全系将搭载电容式拍照按钮。

距离iPhone 16系列的发布还有很长一段时间，就算iPhone 16的消息再多，大家保持理智吃瓜就行，毕竟不到发布会当天也不知道iPhone 16系列到底如何。