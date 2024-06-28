消息年内公布！高通希望OEM能更轻松地更新安卓系统

【天极网手机频道】在过去两年中，采用安卓系统的OEM们确实加大了对旧设备的安全补丁和系统升级的力度。例如三星和谷歌，这两家公司为某些设备提供长达七年的支持;而从国内安卓阵营来看，主流厂商通常为旧设备提供3-5年的安全和系统更新以及4个左右的安卓大版本更新。对于五年前的情况来说已经很有改善，当时安卓阵营厂商对旧设备的系统支持普遍只有两年。延长更新时间对广大消费者来说是件好事。

老旧设备想要及时且全面的更新升级安卓系统其实并不是一件简单的事，这是由多方面的原因造成的，其中一个关键就在于像高通、联发科、三星这样的芯片供应商。随着芯片的老化，芯片厂商会逐渐放弃支持它们，这使得OEM厂商更难保持设备软件的更新。正如前文提到的，很多时候这些设备仅能够接收一到两次的安卓系统升级。

幸运的是，高通意识到了这个问题，并且正在努力使OEM厂商更容易保持其产品的更新。根据高通的高级副总裁兼手机部门总经理Chris Patrick与媒体的一次采访中我们获悉，这是高通公司的一个重要关注点，而且高通很快也会宣布一些措施来解决这个问题。

Chris Patrick在接受采访时表示，对于其客户也就是OEM厂商来说，获取安全更新、获取安卓版本更新然后将其给每一个终端用户是非常复杂的，并且非常昂贵。但是他不认为高通是这个问题的主要瓶颈，并且高通已经在这方面努力了相当长一段时间。“我们过去几年一直在与谷歌和OEM厂商合作，改变内联代码的结构――改变进行这些更新的机制。”

Patrick表示这种代码优化已经进行了多年，而这些都是不为外界所知的。Patrick表示，高通将在今年晚些时候宣布一些消息，为改进安卓更新方面做出的一些改变，并帮助整个生态系统让 安卓手机保持最新状态。

虽然Patrick口中的“今年晚些时候”并不是非常具体，我们可以大胆预测一下，在2024年接下来比较重要的时间节点，高通可能发布如此重要信息的两个重要事件只有9月6日至10日举办的国际电子消费品展览会IFA和10月的骁龙峰会。我更倾向于在骁龙峰会上见到这一消息的公布，值得一提的是，届时第四代骁龙8平台也将正式发布。但是无论如何，期待高通在这方面能够率先给出解决方案，制造一些改变，为广大安卓用户的旧款机型带来系统和安全性方面更长时间的更新支持，延长这些设备的使用时间。

实际上，高通与谷歌的合作由来已久，早在2020年高通就曾与谷歌宣布合作，通过合作增强和扩展Project Treble，在让更多搭载骁龙移动平台的设备运行最新的安卓操作系统，并且减少将骁龙设备升级到最新安卓操作系统版本所需的时间和资源。作为与谷歌合作的一部分，从骁龙888移动平台开始，高通将利用Project Treble增强功能为所有骁龙平台提供四个Android操作系统版本和四年的安全更新支持。这些举措将以更少的资源实现更快的安卓操作系统升级，并为骁龙终端提供可预测的软件生命周期，这将使更多消费者的骁龙终端运行最新的安卓操作系统版本。