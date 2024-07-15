专访荣耀赵明：不在意轻薄新纪录保持多久，期待友商尽快追赶

【天极网手机频道】荣耀于7月12日正式推出荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3，荣耀平板MagicPad2、荣耀MagicBook Art 14在内的四款Magic旗舰新品。其中荣耀Magic V3再次刷新了折叠屏旗舰手机的轻薄纪录，引发了业界的广泛关注。作为真正实现轻薄强大合体的折叠旗舰，越强大越轻薄的荣耀Magic V3成为荣耀又一科技创新里程碑之作，是极致科技的最尖端展现。为了进一步深入了解荣耀在折叠屏领域的创新策略、研发细节，及未来规划，包括天极网在内的多家媒体与荣耀终端有限公司CEO赵明做了进一步交流。

荣耀终端有限公司CEO 赵明

再次刷新折叠轻薄记录，诠释荣耀价值主张

当与会媒体问及荣耀Magic V3的轻薄设计时，赵明表示：我们深知，在折叠屏手机领域，轻薄与强大是用户最为关注的两个点。因此，在Magic V3的设计上，我们倾注了大量心血，最终实现了9.2毫米的极致轻薄，同时保持了强大的性能和丰富的功能。这一成绩，不仅是对我们自身技术的肯定，也是对用户需求的深刻洞察。

全新一代折叠旗舰荣耀Magic V3引入全新荣耀鲁班架构，应用19种创新材料及114种微型结构，不仅进一步推动材料科学的进步，更将制造工艺提升至新的高度。相较于上一代旗舰荣耀Magic V2的9.9mm厚度，荣耀Magic V3以惊人的9.2mm折叠态机身厚度，刷新了内折折叠屏最薄记录;同时，其226g的重量，甚至比多款直板旗舰更轻。

荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3的推出，再次在折叠屏手机领域实现诸多技术突破和功能革新，不仅通过全新荣耀鲁班架构实现极致轻薄设计，更带来第三代青海湖电池、航天特种纤维材质、荣耀视力舒缓绿洲护眼屏、双卫星通信、2.5米防水等创新体验，充分诠释了荣耀用科技魔法为消费者创造极致体验的价值主张。

从双轮驱动到AI赋能，以前沿技术持续牵引

当被问及荣耀如何在同质化竞争中实现创新大爆发时，赵明表示：“荣耀始终坚持‘双轮驱动’的创新理念，即一方面要深刻理解消费者需求，另一方面则要以前沿技术持续牵引。但在此基础上，我们还更加注重AI赋能硬件和重构操作系统的重要性。”

他进一步解释道：“在AI领域，很多人都在谈论生成式AI、大模型等热点话题，但往往忽略了AI与硬件的深度融合。荣耀从三年前就开始布局AI使能的个人化全场景操作系统，致力于将AI技术真正应用到硬件中，提升用户的实际体验。AI离焦护眼技术和空间音频技术，就是我们这一理念的具体体现。”

赵明强调：“AI不仅仅是一种工具，更是一种思维方式。在荣耀看来，AI能够重新定义硬件，让手机变得更加智能、更加个性化。我们希望通过不断的技术创新，为用户带来前所未有的使用体验。”

保持开放心态，荣耀期待友商追赶

对于折叠屏市场的竞争态势，赵明表现出了高度的自信和开放心态。他表示：“荣耀Magic V3虽然取得了当前的轻薄纪录，但我们并不特别在意这个纪录能保持多久。因为真正的竞争，不是看谁能够保持纪录最久，而是看谁能够持续创新，为用户带来更好的产品。”

赵明坦言：“我们很期待有同行能够快速地追赶上来，因为只有这样，整个行业才能不断进步。荣耀愿意与所有友商一起，共同推动折叠屏技术的发展和应用。”

问及折叠屏市场的未来发展方向时，赵明认为，折叠屏的未来在于如何将轻薄与强大完美结合。当我们把新技术、新材料、新能源等不断注入折叠屏手机时，它就能够为用户提供比直板旗舰还要好的体验。这是荣耀的目标，也是整个行业的方向。

未来将推出更多颠覆性产品，持续引领行业发展

谈及荣耀的未来规划，赵明表示：“荣耀将继续坚持创新驱动的发展战略，不断在AI、5G、物联网等领域进行探索和实践。我们相信，只有不断创新，才能保持企业的竞争力和生命力。”

赵明透露：在折叠屏领域，荣耀已经储备了多项前沿技术，未来我们将继续推出更多具有颠覆性的产品。同时，我们也将关注卷轴屏等新型显示技术的发展趋势，积极布局相关领域。

荣耀始终将自己定位为一家创业公司，赵明对在座的媒体强调，保持着高度的创新活力和敏锐的市场洞察力。我们将继续围绕用户需求和技术趋势进行布局和投入，努力成为行业的引领者和推动者。

在天极网看来，荣耀从独立之后一路走来，对于创新有着执着追求的坚定信心。在荣耀的发展历程中，创新始终是推动其不断前行的核心动力。从双轮驱动到AI赋能，从折叠屏到卷轴屏，荣耀正在用自己的方式诠释着科技的力量和魅力。