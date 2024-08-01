苹果继续领跑Q2智能手机市场，旧款机型受欢迎度攀升

【天极网手机频道】根据Counterpoint最新发布的2024年第二季度全球最畅销智能手机排行榜名单显示，苹果再次凭借iPhone 15、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro以及iPhone 14这四款机型，占据了排行榜第一、第二、第三和第六位，这也展现出iPhone在全球范围内的持续吸引力和高需求。



数据来源于Counterpoint

具体来看，iPhone 15凭借其出色的性能和创新的设计，以4.1%的销量占比稳居榜首，成为当季最畅销的智能手机;紧随其后的是iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro，分别以3.7%和3.1%的销量占比位列第二和第三，进一步巩固了苹果在高端市场的霸主地位。除去苹果iPhone占据的4个席位，剩下的6个席位中三星就占据了5个，其中Galaxy A15 5G、Galaxy A15 4G、Galaxy A55、Galaxy S24 Ultra以及Galaxy A05分别占据第四位、第五位、第七位、第九位以及第十位，国内品牌仅有小米“杀入重围”位列第八。

对比2023年的第二季度，苹果的当打机型排位没有变化，不过iPhone 13以2.6%的份额位居第四，而2024年第二季度的iPhone 14仅以1.6%的份额排名第六，被三星 Galaxy A15 4G 和 A15 5G领先。

值得注意的是，尽管iPhone 15系列作为新品发布，但其受欢迎程度并未完全掩盖旧款iPhone的光芒，iPhone 14依然以1.6%的销量占比跻身前六，显示出苹果旧款机型在性价比和稳定性方面的优势，仍然受到众多消费者的青睐。同时，CIRP的最新研究报告显示旧款iPhone受欢迎度攀升，原因在于这些机型在性能、相机质量及系统更新支持方面都比较稳定，成功吸引了大量控制预算的消费者和寻求性价比的用户。



iPhone14

不过随着旧款iPhone受欢迎程度的攀升，苹果产品的季度平均售价也相应出现了下降。市场分析师指出，这一现象虽在一定程度上影响了苹果的收入和利润，但也为其带来了更广泛的用户基础和市场份额的增长。苹果在面对市场变化时需要更加灵活地调整其市场策略，以平衡高端市场与性价比市场的需求。

另外，Counterpoint还显示2024年第二季度全球智能手机销量同比增长了6%，这一增长率创下了自2021年以来的最高水平，全球智能手机销售市场份额排名前5位分别是三星、苹果、小米、vivo以及OPPO。



数据来源于Counterpoint



数据来源于Counterpoint

Canalys的数据也显示第二季度全球智能手机出货量同比增长了12%，达到了2.889亿台，实现了双位数的增长;IDC的数据则显示出货量同比增长6.5%至2.854亿部，同样表明市场回暖，不难看出随着厂商们的积极应对和市场环境的不断改善，以及消费者情绪和库存状况的改变，使得全球智能手机市场实现了显著增长。



数据来源于Canalys

高级分析师表示全球智能手机市场已经进入了因为手机更换周期延长导致销量增长相对稳定的时代，预计未来几年智能手机销量将缓慢增长。