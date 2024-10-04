10月苹果系统更新，解决iPhone、iPad和Apple Watch等设备的诸多Bug

【天极网手机频道】10月4日消息，苹果设备包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple Version Pro都进行的新版本的推送，分别为iOS 18.0.1、iPad OS 18.0.1、Mac OS 15.0.1、Watch OS 11.0.1和Version OS2.0.1，距离上次苹果设备的系统更新(9月16日、9月17日)时隔16、17天。以下是天极网汇总的更新信息内容。

iOS 18.0.1

此次更新为 iPhone 提供下列重要的错误修复和安全性更新，包含之前用户反馈由于苹果针对iPhone 16 系列的拍照按键设置的防误触功能导致的屏幕无响应的BUG，具体内容如下:

iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 机型的触控屏幕在特定情况下可能暂时无响应;

在 iPhone 16 Pro 机型上，关闭 HDR 并使用超广角相机录制 4K 微距模式视频时，“相机”可能卡顿;回复包含共享 Apple Watch 表盘信息时，“信息”可能会意外退出;部分 iPhone 机型性能可能受内存分配问题影响。

iPad OS 18.0.1

此次更新修复了上个版本的iPad OS18导致M4系列处理器的iPad Pro升级后“变砖”的问题(Apple已经撤包)，具体更新内容如下：

此次更新可让搭载M4芯片的iPad Pro更新至 iPadOS 18，并为iPad 提供重要错误修复和安全性更新，包括：回复包含共享 Apple Watch 表盘信息时，“信息”可能会意外退出;部分iPad 机型性能可能受内存分配问题影响。

Mac 15.0.1

此次推送更新主要修复了与Apple Watch设备信息共享问题：

修复包含共享 Apple Watch 表盘信息时，“信息”可能会意外退出;改善和第三方安全软件的兼容性;某些功能并不适用于所有地区或所有苹果设备。

Watch OS 11.0.1

此次更新需在iOS 18版本的iPhone中对Apple Watch进行系统更新，更新条件需将Apple Watch确保在50%电量以上。修复了用户反馈的应用意外退出、电量消耗异常等问题，主要更新内容如下：修复了部分 Apple Watch 可能会意外重启的问题;修复了可能导致 Music 音乐应用崩溃，意外退出的问题;修复了电池可能比预期更快耗尽的错误;对于 Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2 用户，修复了触摸屏可能无响应的问题;修复了在回复带有共享 Apple Watch 表盘的消息时，Messages 可能意外退出的问题。

Version OS 2.0.1

此次关于 Version OS的更新内容如下：

修复 Safari 浏览器中播放 YouTube 视频可能会导致浏览器卡死问题;修复更新到 visionOS 2 之后，Web Extension 数据可能丢失的问题;修复回复包含共享 Apple Watch 表盘信息时，“信息”可能会意外退出。

总结

从系统更新版本的命名后缀来看，苹果此次新的系统为一个小的系统版本更新，并未带来更多的新功能，主要修复在九月首次推送iOS18、iPad OS18、Mac OS15、Watch OS11、Version OS 2正式版后带来的多种系统BUG等问题，包含iPhone触控失灵和iPad升级“成砖”等较为重大问题，如果近期曾升级至最新系统的苹果设备推荐更新此次的新系统版本。