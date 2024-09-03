华为Mate XT 非凡大师产品名官宣，华为三折叠或将亮相华为见非凡品牌盛典

【天极网手机频道】随着时间进入9月，数码圈又将迎来一年一度的“科技春晚”。9月2日，华为官方正式开启发布会预热。根据预热海报来看，华为将于9月10日召开华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，而海报中采用“Z形态”的新品更是格外吸睛，并引发了广泛的关注和讨论。

9月3日，华为终端发布了新品发布会的预热视频。细心的网友发现，华为高管余承东、何刚在转发微博时，其小尾巴显示为“华为Mate XT 非凡大师”，由此不难猜测，该款新品或就是此前在网上曝光的华为三折叠屏手机，并且是非凡大师系列的新品。

对于华为三折叠屏手机的命名，网上可谓众说纷纭，但今日，「华为Mate XT 非凡大师」算是官宣命名。众所周知，华为Mate系列主打高端商务大屏，定位高端商务人群，华为非凡大师系列，定位为超高端品牌，可以说是集极致美学、极致工艺和极致创新于一身的集大成者。

另外，上文已经提到新品将是非凡大师系列的新品，以此可以猜测「华为Mate XT 非凡大师」也将定位超高端，新品的综合能力定然不容小觑，再结合折叠屏手机的特性，相信其在形态、工艺、创新等方面会给我们带来不小的惊喜。

近年来，折叠屏手机市场风起云涌，各大厂商可谓纷纷使出了看家本领，作为折叠屏市场的引领者，华为现已将目光投向了更具挑战――华为三折叠屏手机。根据报道，早在2023年2月21日，华为就已经申请了三折叠手机设计专利，今年2月份《经济日报》等媒体也表示，华为正在秘密研发华为三折叠手机，会采用Z型或是S型结构，而近期网上还爆出了余承东手持华为三折叠屏手机的照片。

从曝光的谍照来看，这款三折叠屏手机虽处于折叠状态，但厚度控制得依然出色，并未因多层结构的堆叠而显得过于笨重。

结合目前爆料可大胆猜测，新机很可能会支持三分屏，将为用户带来更极致的互动体验。

至于大家最关心的售价部分，其作为全球首款华为三折叠屏手机且定位超高端旗舰机型，参考以往华为旗舰高端新机的售价，新品的起售价格可能会达到一个全新的高度，并且首批的出货量应该不会很大。值得注意的是，按照以往华为旗舰高端新机发售后的市场表现看，很有可能会再现华为Mate 60系列供不应求的场面，所以想要入手的朋友到时候可得拼手速了。

最后，如果以上猜测得以证实，那我们很快就将迎来全球首款华为三折叠屏手机，而随着它的到来，势必会推动折叠屏技术的进一步成熟和完善，而华为在折叠屏手机市场领的地位也将更加稳固，让我们一起期待9月10日华为见非凡品牌盛典。