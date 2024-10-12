科技春晚：九月拉开帷幕，十月百家争鸣

【天极网手机频道】10月国庆节假日结束后，国产手机厂商各家旗舰预热从9月iPhone16系列发布后紧锣密鼓地进行着，国庆节假是结束了，但似乎“科技舞台秀”才刚刚演完开场，随着10月9日联发科天玑9400旗舰手机处理器的发布，其卓越的高能效比表现惊艳科技圈，令不少发烧友愈发期待实机表现，而在接下来的十月，一边是刚刚结束2024 vivo开发者大会公布的Origin OS5和即将发布的vivo/iQOO新一代旗舰vivo X200系列和iQOO 13系列，另一边则是预计将在月底发布的OPPO 的OPPO Find X8系列，新机、新系统和新芯的爆料接踵而至，以下是小编为大家梳理的OV新机的阵列，一起来看看。

vivo X200系列

在刚刚结束的VDC大会中，vivo在深圳的宝安区国际会展中心发布了Origin OS5系统，以新的AI元素“蓝心小V”为核心，带来“小V圈搜”、小V时光剪影等功能。在原本本就丝滑流畅，备受好评的Origin OS4的基础上，顺应时代潮流，更上一层楼。

在10月14日，vivo X200系列中至少带来三款系列机型，分别是vivo X200、vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini，iQOO方面表示将在10月发布iQOO的新一代旗舰iQOO 13。除了iQOO外都将搭载刚刚发布的3nm芯片天玑9400处理器，vivo官方宣称安兔兔跑分突破300W，同时将全球首发公里级无网通信和《暗区突围》90帧全场景移动光追技术。在相机方面，vivo X200将首发索尼的LYT-818传感器，官方似乎还对vivo X200的视频能力保有十足的信心，发出“一寸小一寸巧，视频更比拍照好“的宣传语，录像方面的提升着实令人期待。

与上一代vivo X100系列相比，vivo X200系列还带了全新的一个机型，vivo X200 Pro mini，从命名中不难看出，mini系列定位将在vivo X200 Pro的基础下，而在标准版vivo X200之上，将与友商一起竞争小屏市场，以iPhone16的标准版目标的需求用户群体转换成自己的消费群体。除了在价格方面有着十足的竞争力，在系统方面也有着体现上，vivo的副总裁贾净东曾在预热vivo X200 Pro mini中透露，vivo X200系列将跨生态，支持苹果的三件套Keynote、Pages和Numbers文件，在Origin OS 5中通过“vivo换机”的照片，将支持兼容iPhone的实况图片。

OPPO 新机

与vivo X200系列相比，OPPO 的Find X8系列官方宣布在10月24日发布，并且也将搭载联发科的天玑9400处理器。从OPPO Find系列的负责人“周意保”的爆料，OPPO Find X8标准版为纯直屏设置，还将带来极窄的四等物理边框，边框方面相较于iPhone 16Pro也不遑多让，此次OPPO Find X8在控制重量、厚度和相机模组凸起方面都有不错的提升。

当然除了可以预见的升级外，OPPO Find X8 Pro还带来了类似iPhone 16 Pro的拍照控制按键的物理按键，通过这颗独立的“拍照快启”按键，用户可以通过这颗独立的按键实现抓拍生活瞬间的功能，与iPhone的拍照控制按键在功能和设计方面有何差距可以期待一下天极网后续更新。至于OPPO Find X8的标准版是否搭载这款独立的拍照按键暂未知晓，但iPhone 16时整个系列都实装了此拍照控制按键。

除了OPPO Find X8系列之外，OPPO 还将在10月12号发布OPPO K12 Plus，将搭载6400mAh大电池，配有雪峰白和玄武黑两种配色。

总结

有着天玑9400高能效比的兜底，大家是更期待vivo的蓝心小V还是OPPO“拍照快启”按键呢？在某个视频平台中，小编看到一位用户发了这样一段评论“感谢9400让我能用上更好的8g4 ，感谢8g4让我能用上很好的9500”，在2024的移动平台端科技舞台上，看到了近年来提升最大的A18 Pro和迎头赶上的联发科天玑9400。天玑9400的“神秘面纱”揭开后，不由地对骁龙新一代处理器愈发期待起来，是怠惰还是惊艳全场，十月底见分晓吧!