华为P60系列开始量产，经销商对市场表现信心十足

【天极网手机频道】3月9日，媒体每日经济新闻爆料，华为P60已经开始量产，而随着量产开始，近期 P60 系列各经销商已经开始订货。还有经销商表示，参考华为旗舰系列2023年的优秀表现，华为P系列的市场预期依然向好，已经增加了订货量。

值得一提的是，华为终端BG首席运营官何刚此前在自己的朋友圈晒出了用新机拍摄的照片，大多数人猜测这款新机就是华为P系列的新旗舰。相信很多花粉都在期待华为新一代高端旗舰。

截至目前，有关华为P60系列已经有了相当多的爆料，先是早期外媒爆料出来的外观图，近期工信部也已经看到华为新机入网。据悉，入网的两款新机型分别是MNA-AL00和LNA-AL00，不出意外应该就是即将推出的华为P60和P60 Pro机型。

自华为P系列创立以来，P系列每一代皆是科技美学和智慧摄影的完美融合，华为P60自然也会如此。最新的渲染图显示，华为P60系列摄像头造型完全重新设计，不再采用万象双环设计元素，而是使用了“大金圈”设计，整个设计使其辨识度更高、更前沿。而在色彩选择上，从P20系列的极光色，到P30系列的天空之境，P40系列的冰霜银，每一次都构成科技美学的经典，华为P60系列的美学设计值得期待。

另外，华为P系列新品都会是当年手机影像的标杆，这次自然也是会持续更新这个卖点。根据爆料，P60不仅大幅升级影像系统，还有望采用可变光圈主摄。作为参考，华为Mate50系列就采用了该技术，专业模式下，提供十档可调物理光圈。

此外，从何刚晒出的新机拍摄的照片来看，成像效果极为不错，整体画面纯净而又不失原彩。不出意外，华为P60系列的整个影像实力较Mate50系列还会有不小的提升，带来领先行业的影像表现。

按照惯例，每年春季手机厂商都有一波新机潮，从目前的爆料信息看，好几家国产厂商确实都有计划在本月发布新机。也就是说，2023年手机圈第一个高潮点就要来了。

不过，在这些新品中我最为看好的还是华为P60系列。定位顶级影像旗舰的华为P系列，有着时尚的外观和顶级配置，以及非常出色的拍照效果，华为P60系列必然会带来多项全新技术，给市场带去新的冲击。并且iPhone 14也在3月7日发布了最新黄色配色，相信P60与iPhone 14的正面交锋必会看点十足。

结合以上爆料信息来看，我觉得华为P60系列应该是2023年第一季度中最具看点的旗舰手机，如果你近期有购买新机的计划，我劝你不妨再等等，即将登场的华为P60系列会是更好的选择。