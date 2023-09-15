心系天下三星W24 | W24 Flip正式发布：一纵一横，演绎高贵奢华风范

【天极网手机频道】9月15日，中国电信携手三星电子举办了心系天下三星W系列第16代新品发布会，正式推出了全新的三星W24 | W24 Flip两款旗舰折叠屏手机。一纵一横的两款新品延续了W系列的品牌格调，并且融入了东方意境与科技力量，以器物美学的风雅韵味诠释独特的折叠屏体验。

心系天下三星W24秉承前15代美学积淀，采用了兼具艺术性和耐用性的高端陶瓷材质打造，使用了非常典雅的纳多灰搭配上奢华金的配色，非常沉稳大气，触感温婉如玉。并且在铰链外壳部分采用了纳米级抛光工艺而成，覆以宝石状方格花纹，时尚的干练设计与低调的华丽氛围相得益彰，尽显尊贵气质。

心系天下三星W24采用坚韧的装甲铝边框进行加固，有着非常高的耐用性。并采用双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链，闭合时对称贴合浑然一体，还能有效分散外力冲击，进一步增强防护效果。而且支持多角度悬停，折叠时轻松调节角度。机身还支持IPX8级防水，可轻松应对日常生活防水需求。

在折叠状态下，心系天下三星W24宛如精致的艺术品，轻量化机身一手即可掌控。展开后，震撼大屏以开阔视野呈现视觉飨宴，带来沉浸式感官享受。伴随舒缓运镜渐现的“心系天下”Logo形象，犹如千锤百炼铸就的艺术经典，凸显大气庄重的品牌印象。“金玉锦绣”动态壁纸充满东方雅韵，刚性的金玉材质与柔美的绽放动画营造出反差张力，以华美视觉质感表达深邃的东方哲思。

心系天下三星W24的7.6英寸(直角)主屏幕峰值亮度提升至1750尼特，支持120Hz自适应刷新率，呈现更沉浸式的观看体验。它搭载了第二代骁龙8移动平台(for Galaxy)，带来了强大的硬件性能，并辅以16+1TB的强大存储空间，大容量满足用户的办公娱乐所需。

在强大硬件的基础上，它还有着贴心的软件体验，将硬件性能转化为用户的生产力。心系天下三星W24搭载完善的多窗口视图、应用连续性、任务栏、拖放操作等技能，足以媲美个人电脑的交互方式带来简明高效的多任务处理体验，与商务精英的工作步调更为合拍。

它还支持新一代S Pen(三星W24手机专属)，笔身更纤巧，便于随身携带，随时提供卓越书写体验，将飞扬文采展现于沉浸式屏幕视野之上。

心系天下三星W24 Flip采用了冰瓷白陶瓷背板，兼具经久不衰的美学视效与工艺品级的温润触感，折叠状态下仿佛一枚珍贵宝盒，自然流露高贵雅致。边框采用奢华金配色，精心设计的宝石状方格赋予机身未来派外观。其边框同样采用了装甲铝材质，有着非常出色的耐用性。双轨式集成铰链结构的超闭合精工铰链不仅可以实现无缝折叠，同时可以分散冲击力，进一步提升防护效果。

展开机身，富有电影感的“心系天下”Logo动效，尽显简约大气的高级感。潇洒飘逸的“浮生若梦”动态壁纸，将金玉材质与丝绸肌理调和出独特美感，以温婉线条与曲面形态寓意生命的多维百态，豪情纵横之余，更添几分不羁与洒脱。

心系天下三星W24 Flip配备了一块大尺寸的外屏，支持个性化定制，让用户彰显自己的个性。高端时钟动效以无垠星河为主题，浩瀚无穷、深奥无尽，斗转星移间尽显W系列用户心系天下的情怀。通过功能丰富的小组件，可在外屏完成回复信息、拨打电话、查看天气、媒体控制、移动支付等功能。双指捏合，便可进入九宫格视图，点选不同的小组件，完成功能切换;将手掌覆盖机身，即可为来电或闹钟快速静音。

心系天下三星W24 Flip支持立式自由拍摄系统，旋停功能配合上大外屏，可以实现高画质主摄俯拍、仰拍、自拍等多样影像体验，获得单反般自拍人像，为创意灵感表达带来更多可能。与大视野智能外屏相互协同，用户无需展开手机，即可完成拍照、调整设置和重拍。

精致小巧的心系天下三星W24 Flip同样搭载了性能强悍的第二代骁龙8移动平台(for Galaxy)，辅以12GB+512GB大运存和存储空间，为用户带来流畅的使用体验。

值得一提的是，心系天下三星W24 | W24 Flip还将于近期引入中国电信天翼量子高清密话功能，可以提供更为安全私密的高清语音通话服务。天翼量子高清密话基于量子信息技术，具备一话一密、不惧破译的高安全性，开通相关业务后在拨号界面即可便捷拨打，轻松满足企业办公保密通信和高端用户隐私安全需求。

售价方面，心系天下三星W24为15999元，三星W24 Flip为9999元，将于9月15日正式开启预约，大家可以前往各大电商平台进行预订。

中国电信与三星电子已经携手走过了16个年头，共同打造了无数经典的作品，此次的心系天下三星W24 | W24 Flip在延续W系列高端品牌格调的同时，融入了东方美学与前沿科技，演绎出了全新高贵奢华风范，为精英人士带来了一款品质卓越的佳作。