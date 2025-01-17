任天堂首次公布Switch2外观视频，Twitter超3300W播放量

【天极网手机频道】北京时间，2025年1月16日晚上，日本知名游戏公司任天堂通过外网平台发布了首支关于其下一代掌机――Nintendo Switch2的预热视频。该视频目前已经在该网站上收获了超过3300万的播放量，引发了全球玩家的广泛关注和热烈讨论。

视频内容明确透露了新一代掌机的名称，确认其将命名为 Nintendo Switch2，这一信息与此前的多个爆料消息一致。根据视频中的内容，新一代的Nintendo Switch2将延续Switch系列的标志性可拆卸控制器设计，但在硬件配置、显示技术以及系统功能上并未展示更多细节。视频中虽然还未展示具备创新性的游戏体验方式，但强调了Switch2将会兼容大量现有的Switch游戏。

Nintendo Switch2的正式发布会将于 2025年4月2日 在任天堂的“任天堂直面会”(Nintendo Direct)中举行。这场发布会将会揭开新掌机更多内容，介绍更多有关硬件和软件方面的具体内容。Switch2发布之后，将在全世界各地，开展新机体验和游戏试玩活动。

首先，玩家们最为关注的首发护航游戏阵容也逐渐浮出水面。在这次新掌机的TV模式展示中，《马里奥赛车9》的宣传画面首次亮相，这意味着《马里奥赛车9》将成为 Nintendo Switch2 的重要护航之作之一。作为Switch平台销量最高的游戏，《马里奥赛车8》自发售至2024年9月，全球销量已经突破6427万份，足以证明马里奥这一IP在游戏历史中的巨大成功和影响力。

除了《马里奥赛车9》，另一款备受期待的游戏也极有可能成为Switch2的护航之作，那就是来自 Game Freak 工作室的 《宝可梦传说ZA》。自从2024年2月27日首支宣传视频发布以来，这款新作便引起了广泛关注，尽管一直未有进一步的官方消息透露。通过宝可梦官网可以确认，这款全新的宝可梦系列作品预计将在2025年上架Switch平台。虽然官网目前未更新是否支持Switch2的具体信息，但鉴于宝可梦系列在全球范围内的超高人气，它仍然是最有可能成为Switch2首发阵容中另一款重量级护航游戏的作品。

接下来，天极网整理了此次关于 Nintendo Switch2 的外观展示内容。首先，相较于前代Switch，Switch2在屏幕尺寸上有了显著的升级。根据第三方爆料，Switch2的屏幕尺寸将从原有的 6.2英寸 增大到 8.4英寸，为玩家带来更加宽广的视觉体验。同时，Switch2的 Joy-Con 手柄尺寸也会等比例增大，以适应新的屏幕尺寸。此外，Switch2的机身还新增了一个 Type-C接口，并取消了传统的Joy-Con滑轨设计，采用了 磁吸+卡扣 形式来固定手柄。在手柄设计上，Switch2的右侧Joy-Con新增了一个 方形按键，不过这一按键并不是此前广泛爆料的“C”字母按键，目前其具体功能仍然未知，这为玩家留下了不少的猜测空间。

在Switch2的宣传视频发布后，任天堂的日本股价却出现了下跌趋势。从开盘时的 9590日元 每股下降至 9039日元，跌幅达到了 5.75%，表明日本市场对Switch2的发布似乎表现得不甚乐观。然而，与此相反的是，美国市场的任天堂股价却一路上涨，创下了年度新高。

此次Switch2的设计并未进行过于激进的创新，而是延续了上一代掌机的核心理念，维持了较强的传承性。随着4月2日发布会的临近，玩家们对于这款备受期待的掌机究竟能带来怎样的表现充满了好奇和期待。任天堂一贯注重硬件创新和游戏生态的建设，Switch2作为继Switch之后的下一代产品，或许将会进一步推动任天堂的市场份额，提升其在主机游戏行业中的竞争力。这些玩家熟悉的不能再熟悉的经典有些IP的加持，Switch2的首发阵容似乎已初步成型，遥不可及的4月份，只希望早些到来!