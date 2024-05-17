三星Galaxy Z Fold 6跑分曝光 第三代骁龙8加持

【天极网手机频道】5月17日消息，三星即将推出的Galaxy Z Fold 6的跑分信息日前曝出，根据测试截图中的信息，Galaxy Z Fold 6将搭载第三代骁龙8平台，未来或将基于One UI 6.1.1运行。

时间来到年中，有关三星折叠屏机型Galaxy Z系列的消息也逐渐增多。按照惯例，三星将会在今年更新Galaxy Z Fold和Galaxy Z Filp两款机型。而据SAMOBILE爆料，Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6将可能在2024年7月10日发布。此前Galaxy Z Fold搭载第三代骁龙8还只是猜想，而后续经过测试数据确认，第三代骁龙8将搭载于Galaxy Z Fold 6上，而同系列竖向翻折的Galaxy Z Flip 6 很可能也将采用相同的芯片组。

Galaxy Z Fold 6的运营商锁定版本(型号为 SM-F956U)测试成绩已出现在Geekbench上。该平台上该设备的列表证实它将配备高通第三代骁龙8平台。这份测试数据还显示，三星的新款折叠旗舰Galaxy Z Fold 6将搭载12GB内存，同时预装Android 14系统。

测试成绩显示，Galaxy Z Fold 6在单核测试中得分为1964分，在多核测试中得分为6619分。作为对比，搭载第二代骁龙8平台的Galaxy Z Fold 5(首次曝光跑分)多核测试得分为5080分左右，单核测试得分为1850分左右。这意味着即将推出Galaxy Z Fold 6在单核CPU性能方面比前代略有提升，多核性能方面提升更明显一些。

搭载第三代骁龙8保证了三星在旗舰折叠屏领域的下限，但是对于三星折叠屏机型来说，只是这样的话还不够。

值得一提的是，此前有传闻三星还将为Galaxy Z Fold 6推出更便宜的Galaxy Z Fold 6(可能是FE版本)，另一些报道则称三星将推出搭载更好的影像模组的Galaxy Z Fold 6 Ultra。而目前的一份新报道显示，更便宜Galaxy Z Fold 6很有可能被取消。

据TheElec的一份新报告称，三星正在重新审视今年推出更便宜的Galaxy Z Fold 6的计划。此前的消息显示，更便宜的Galaxy Z Fold 6并没有搭载手写笔(S Pen)识别所需的数字转换器，这也意味着这款产品设计之初就砍掉了对S Pen的支持。报道透露，三星最近完成了对该设备的测试，具有IPX8等级和20万次折叠等级，但它并不比国产可折叠手机竞品薄。由于产品差异化不足和市场不确定性，三星计划取消其发布――也就是只会推出标准版Galaxy Z Flip 6和Galaxy Z Fold 6两款机型。

三星MX首席执行官卢泰文表示，未来五年内每年可折叠手机的出货量将超过1亿部，然而三星在竞争中已经落后。我国国产可折叠手机已经如雨后春笋般涌现、迭代，并且迅速对三星折叠屏机型形成竞争优势。国产折叠屏机型拥有更大更亮的屏幕、更大的相机传感器、更大的电池和更快的充电速度。

根据IDC的数据，2023年中国折叠屏手机市场出货量同比增速超过100%，中国折叠屏市场增长潜力可观。尽管三星在全球折叠屏手机市场中占据超过一半以上的份额，但在中国市场仅获得11%的市场份额，排名第四，国产折叠屏竞品也在逐渐蚕食三星的这一份额。报道称，三星计划明年推出更便宜的Galaxy Z Flip 7版本。三星正试图通过更便宜的可折叠手机来增加其市场份额。

调研机构Counterpoint则指出，除了华为、小米，OPPO、荣耀、vivo也在不断壮大各自的折叠屏阵容，更加多元化的竞争格局和更成熟、更丰富的折叠屏产品将加速中国折叠屏市场的繁荣。中国折叠屏手机市场有望在2024年迎来爆发并在之后继续保持稳健增长，折叠屏的换机频率将高于市场平均水平。

在此之前，Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Filp 6依然值得关注，它们会成为打赢今年折叠屏竞争的关键一代产品吗？让我们拭目以待。