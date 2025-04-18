2999元起！来京东入手红魔10 Air享国补立减500元

【天极网手机频道】4月16日，红魔10 Air正式发布，售价3499元起，于发布当天18:00开售。目前，京东已同步开售，下单红魔10 Air可享国家补贴500元，到手价2999元起，还可享12期免息、赠红魔6 Air散热背夹、赠B站大会员季卡、赠1年延长保修服务等福利。值得一提的是，通过以旧换新入手红魔10 Air享国补的同时，还可叠加以旧换新补贴，至高立省1600元。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手红魔等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为进一步满足消费者新品国补换新需求，给予用户更多“抢鲜”权益，京东携手红魔等3C数码厂商、运营商及回收企业，发起“京东先人一步加速换新计划”――消费者在京东下单3C数码新品可享国家补贴叠加以旧换新补贴、运营商补贴等多重补贴福利。同时，在新品服务权益加码的基础上，消费者还可享受“权益随心选”这一全新购新方式，获得更加自由灵活的换机体验。

红魔10 Air搭载第三代骁龙8移动平台，配置LPDDR5X + UFS 4.1，性能优异;采用ICE魔冷散热系统，复合液态金属2.0配合超大3D冰阶VC，高性能持续稳定释放;配置CUBE能量魔方，智能识别游戏进程并适度分配性能，平衡性能和能耗。红魔10 Air还搭载自研电竞芯片红芯R3，优化个性化设置，操作体验更个性化与精准;配置520Hz双IC触控肩键，实现毫秒级触控响应;支持多指操控，配备X轴线性马达、大师级立体双扬、360°环绕天线设计，支持Wi-Fi7，游戏体验更进一步。红魔10 Air成为《英雄联盟手游》超级联赛赛事指定用机，实现《暗区突围》全地图光追适配、《金铲铲》120Hz高刷+至臻画质。

红魔10 Air内置6000mAh大电池，支持80W快充，续航无忧，同时机身薄至7.85mm。红魔10 Air搭载REDMAGIC OS 10.0，魔姬AI助手接入DeepSeek，专网部署，告别繁忙，还支持一键问屏;游戏方面，带来AI触发器、AI智能领航员、魔姬AI嘴替，丰富游戏体验;魔姬AI能力进化，多场景提供情绪价值。此外，红魔10 Air还搭载NFC和红外线遥控等功能，为消费者生活、出行带来更多便捷体验。

红魔10 Air悟空全面屏采用屏下摄像技术，支持2160Hz PWM调光，获得爱奇艺绮丽映画认证，通过SGS低蓝光护眼认证，打造沉浸式游戏视效;搭载全新Magic Touch触控技术，触控响应率提升，游戏体验更好;1600万前置摄像头配置AI屏下摄像算法，轻松自拍。设计方面，红魔10 Air采用极简后盖设计，搭配2.5D微弧边中框，带来霜刃白、疾影黑、烈焰橙三款配色。红魔10 Air后置5000万双主摄，AI影像加持，满足拍照需求。

想要换新红魔10 Air就快来京东先人一步下单吧。