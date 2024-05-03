不止M4芯片，新一代iPad Pro的屏幕也将进一步升级

【天极网手机频道】苹果计划于 5 月 7 日发布的 新一代11/12.9 英寸 iPad Pro，此前有消息透露新品将会配备业内优秀的 OLED 面板。并且新款iPad Pro还通过融入LTPO技术、120Hz的刷新率，以及串联堆叠和玻璃减薄技术，保持超薄设计的同时，还能实现高亮度和更长的使用寿命。

值得一提的是，新一代iPad Pro所采用的OLED面板或将采用双层结构设计，相较于传统的单层OLED面板，具有更出色的性能表现。屏幕亮度的大幅提升，使用寿命的显著延长，以及更低的耗电量。这些技术优势不仅体现了苹果对高品质显示的追求，也反映了其对能效的关注。

在供应商的选择上，苹果同样展现出了精明的策略。通过与LG Display和三星等领先显示技术供应商的合作，苹果确保了不同尺寸的iPad Pro都能配备上最优质的OLED面板。这种灵活且高质量的供应链管理，无疑增强了苹果在市场竞争中的优势地位。

根据此前爆料消息，新一代iPad Pro将会是全球首款搭载新一代M4系列芯片的苹果产品，这也是iPad首次抢先在Mac系列产品之前采用最新一代M系列芯片。除此之外，新一代iPad Pro还将采用更窄的边框，前置镜头也将转移至长边位置，满足横屏时的视频通话及面部识别。与此同时，Apple Pencil也将同步升级，全新一代的Apple Pencil将支持更多触感反馈，并且支持替换磁性笔尖、支持Find My等功能。