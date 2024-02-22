小折叠也能成为主力机，全新小折叠旗舰华为Pocket 2正式发布

【天极网手机频道】2月22日，华为在三亚举办华为Pocket 2时尚盛典，正式发布其全新小折叠旗舰华为Pocket 2。一直以来，华为致力于萃取各界艺术灵感，不断探寻科技美学的可能性，华为Pocket系列更是秉承将奢雅美学与尖端科技融为一体的理念，为用户带来高端、时尚的创新折叠屏手机使用体验。此次华为Pocket 2不仅传承了华为Pocket系列的美学基因，将大自然珍宝的奢雅美感注入到科技手机中，为用户带来了时尚百搭的精美设计，更凝结多项先进的尖端科技，如华为Pocket 2业界首创的玄武水滴铰链为折叠平整带来新突破，屏幕平整度相比上一代提升62%[1]，并且华为Pocket 2的影像能力以及通信能力等方面也全面进阶，是一款精致时尚全能、正合我意的瑰丽佳作。

在发布会现场，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长余承东表示：“华为Pocket 2旨在打造手机领域的科技艺术品，树立科技美学的新标杆。同时，我们持续创新，以更先进的技术，致力让华为Pocket 2带给消费者极致的高端科技体验。”

集瑰丽设计与尖端科技于方寸之间，华为带来全新小折叠旗舰

华为Pocket 2从珍贵稀有的大溪地珍珠当中汲取美学灵感，镜头模组与外屏以珍珠双环的对称式布局呈现，显示出和谐平衡的秩序之美，同时双环轮廓与机身的衔接处也被进行了精细的弧面抛光，以流线曲面呈现出大溪地珍珠般的圆润柔美。在配色上，华为Pocket 2共有大溪地灰、洛可可白、芋紫、雅黑四色[2]可选，其中大溪地灰以业界独有的凝光贝母工艺，精细复刻大溪地黑蝶贝的天然纹理，通过叠加独特的光学膜层，呈现出神秘冷艳的视觉观感，尽显珍珠的珍奢、稀有魅力。

此次华为还与享誉时尚界的顶级高定艺术家Iris van Herpen再度联袂共创，打造了华为Pocket 2艺术定制版，以自然界中的视错觉现象为灵感，采用3D动态空间工艺，在机身纤薄的膜片背面突破性地排列68万个光刻透镜，使得机身表面的精美纹理产生视错觉的奇观效果，最终在厚度仅为0.14mm的膜片上，通过87道繁复精密的生产工序，创作出极具冲击力的3D空间艺术体验，以静止的艺术线条呈现出灵动飘逸的动态美感，令人产生无限遐想。

华为Pocket 2的设计之美同样体现在机身细节当中。华为Pocket 2的机身、边框、转轴被精心设计为一体同色，配合纤细的折叠腰线，手机在展开状态下，上下机身的颜色和线条设计近乎一体融合[3]，呈现出连贯的视觉美感。同时华为Pocket 2转轴处的logo设计首次采用紫外皮秒双染工艺，与机身和谐同色，观感更加细腻、闪耀。惊艳且精致的外观设计，使得华为Pocket 2整体的视觉观感更显时尚百搭，当其被握持在手里时，既是一款小巧灵动的智能手机，更是一款引人注目的时尚单品。

而此前发布的华为FreeClip 耳夹耳机采用独特C形桥设计，搭配华为Pocket 2圆润柔美的珍珠双环设计，是一对闪耀的时尚搭档。耳夹耳机和华为Pocket 2都拥有精致、小巧的外观，轻巧便携，适合多种穿搭风格，在各类场景佩戴、携带展示个性时尚。在本次发布会上，耳夹耳机带来了具有动态头部跟踪的空间音频体验升级。得益于华为自研高分辨率空间模型算法，华为FreeClip 耳夹耳机在聆听支持空间音频的音乐时感觉更加真实，仿佛置身声音萦绕的电影院、音乐厅，身临其境般的感觉更强，和华为Pocket 2一起，成为陪伴我们的影音伴侣。

在时尚百搭的超高颜值之外，华为Pocket 2小巧的机身下还隐藏着诸多软硬结合的尖端科技，又美又强，为用户带来精致更全能的使用体验。华为一直是折叠屏手机可靠性技术的创新者和引领者，针对折叠屏的平整度、可靠性等核心挑战，华为Pocket 2业界首创的玄武水滴铰链可以为用户带来超平整的屏幕体验，同时独家定制的双力臂杠杆齿轮，为转轴提供了超强支撑力，保障手机展开时，屏幕平整且机身稳定不易晃动。在可靠性方面，华为Pocket 2还打造了业界首创的悬浮式容屏设计，在转轴与屏幕之间增加一层缓冲空间，有效降低撞击受损风险[4]。同时，华为Pocket 2将航空领域原理和材料引入消费电子领域，华为超级材料实验室成功研制出可用于折叠铰链的超强火箭钢，长期高强度使用依旧耐磨可靠[5]。此外，华为Pocket 2还带来了业界折叠机目前最深抗水体验，支持2米IPX8级抗水[6]，为用户带来了强大的可靠性体验。

在影像能力上，华为Pocket 2搭载了业界小折叠首个全焦段XMAGE四摄[7]，引领小折叠移动影像实现跨越式突破。5000万像素的超感知主摄搭配F1.6大光圈，带来业界小折叠最大进光量，配合全新 OIS 防抖技术，实现人像、夜景、动态抓拍等全场景的出色拍摄表现。华为Pocket 2还具备业界小折叠首个3倍光学长焦镜头[8]，支持80mm黄金人像焦段，为用户带来更加自由、丰富的创作空间。

此次华为Pocket 2更为消费者带来了全新的真实感自拍体验，5000 万像素的超感知主摄，搭配XMAGE色彩引擎和十通道多光谱传感器，人像肤色、发色、五官、妆容等自彩得以更精准还原。华为Pocket 2推出的 XD Fusion Pro 人像引擎,在优化面容的同时，可以保留肌肤本身的柔软和弹性，肤质张弛有度、光泽自然，生动还原拥有呼吸感的真实人像之美，为用户带来更清晰、更自然的真实感主摄自拍体验。

华为Pocket 2出众的影像能力不止体现在摄影维度的持续突破，第二代超光谱摄像头具备手机行业内最强的紫外感光能力，配合超光谱AI融合感知算法，为用户带来更完备且强大的防晒检测新[9]体验，支持高精准的紫外线强度检测[10]、防晒检测8、晒斑检测8。

此外，此次华为Pocket 2还搭载了超强灵犀通信技术方案，并首次推出向日葵电磁场空间叠加技术，通过对天线布局进行创新性的重构，悬停态下，实现高低频天线信号叠加，提升有用信号占比，全方位优化GPS、WiFi、蜂窝的信号质量;通过独家自研的多天线自适应技术，实现手机展开态、握持态均疾速流畅的通信体验。华为Pocket 2还是业界首个支持双向北斗卫星消息[11]的小折叠旗舰。此外，华为Pocket 2还在续航体验、散热能力等方面也进行了一系列的创新，正是通过诸多出色的产品功能和体验创新，华为Pocket 2最终为用户带来了“又美又强”的全能使用体验。

庄达菲、王安宇、陈都灵携手证言，华为Pocket 2实际体验更惊喜

作为华为Pocket 2的时尚体验官，演员庄达菲、王安宇、陈都灵还来到了华为Pocket 2时尚盛典现场，就华为Pocket 2的主摄真实感自拍、全焦段XMAGE四摄以及防晒检测功能和观众分享了自己的亲身使用体验。

庄达菲时常在社交平台分享自拍，在她看来，自拍不仅是对生活的记录，更是一场关于自我的表达。对于庄达菲来说，自拍最重要的就是记录最真实的自我，华为Pocket 2的真实感主摄自拍不仅可以清晰、细地还原人像细节，还可以在优化面容的同时保留皮肤原生质感，让每个画面都充满自然通透的呼吸感，为她带来全新的真实感主摄自拍体验。

王安宇在演员的身份之外，还是一名摄影爱好者，对他来说，华为Pocket 2大溪地灰不仅是一款独一无二且时尚轻巧的手机，更是一台实力强大的出片神器。王安宇还在现场与大家分享了他使用华为Pocket 2拍摄的作品，无论是静物风景，还是人像细节，华为Pocket 2的全焦段XMAGE四摄都完美地呈现了作品的光影之美，每一张都很有故事感，赢得了他的实测认可。

在陈都灵看来，华为Pocket 2洛可可白背面的纹理不仅具有独一无二的美感，让每一台华为Pocket 2都成为用户的专属Pocket，更是一个非常给力的防晒助手，不仅可以检测紫外线强度和防晒霜涂抹情况，还可以生成测肤报告，为她带来很好的防晒检测体验。

对于庄达菲、王安宇和陈都灵来说，他们既惊喜于华为Pocket 2可以百搭出街的时尚外观，更惊讶于其在实际使用场景中的出色表现，可以说，华为Pocket 2改变了他们对小折叠产品体验不佳的担忧，甚至在一定程度上提升了他们对整个折叠屏大品类的认可。

以科技创新推动行业向上跨越，助力小折叠进入主力机新时代

在大众的认知中，小折叠手机常常都是外观时尚有余、全能体验略显不足，这种认知在一定程度影响了小折叠走向大众市场。作为折叠屏手机的引领者，华为一直在探索折叠屏技术的发展，持续引领行业向前。

作为华为最新一代的小折叠旗舰，华为Pocket 2不仅再次抬高了小折叠手机的美学天花板，以大溪地珍珠为灵感，以珍珠双环和大溪地灰的臻美设计，交出了一份关于时尚的答卷，更通过持续的软硬件创新，补齐了折叠屏的屏幕平整度、可靠性、影像能力、通信能力等多个方面的体验短板，最终为用户带来了颜值很出众、体验更出色的小折叠旗舰理想之作，精致又全能，让小折叠也能成为主力机，有力推动了折叠屏行业又一次地向上跨越。

华为Pocket 2及华为Pocket 2艺术定制版将于2024年2月22日18时08分开启预售，2024年3月1日10时08分开售。华为Pocket 2 12GB+256GB售价7499元，12GB+512GB售价7999元，12GB+1TB售价8999元。华为Pocket 2艺术定制版16GB+1TB售价10999元。消费者可前往华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行体验和购买。