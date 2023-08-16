想买折叠屏手机？ 这些问题我都帮你回答了

【天极网手机频道】近两年，虽然智能手机整体的出货量在持续下滑，但折叠屏这个细分品类却一直逆势上涨，越来越多消费者在购买手机时开始考虑折叠屏手机，得益于技术的成熟和竞争愈加激烈的市场，相关产品的价格在逐步下降，不再仅仅是少数人的尝鲜，而是开始成为一些人的常用。今年市面上已经有了非常丰富的产品可选，大家在挑选时肯定会遇到一些疑问，今天我就为大家解答下一些选购折叠屏手机时可能会比较关注的通用问题，希望能给大家带来一些帮助。

横折OR竖折？

折叠屏手机分为横向折叠和纵向折叠两大类，前者的特点在于大，而后者则在于小。横向折叠屏手机的设计思路是通过折叠的方式来为用户解决大屏和便携性之间的矛盾，不仅能有平板电脑般的大屏幕和操作体验，提供更好的视野和生产力，而在折叠后能够像传统直板手机一样随身携带。横向折叠屏手机还有内折和外折两种不同折叠方式，目前绝大多数厂商都采用的是内折的方案，外折方案基本没有厂商再去使用了，最新的一款外折产品是华为去年发布的Mate Xs2。

相较于横向折叠屏产品能够提供如平板电脑般的大屏不同，纵向折叠屏手机的优势不在于大，而在于小，它在展开状态下的尺寸和传统的直板手机相似，折叠后则要更小，和大一点的“粉饼盒”差不多。它并不追求生产力，更侧重外观，普遍都有着很高的颜值，虽然无法说这类产品是女性手机，但无论是设计还是厂商的宣传上，其实都有这方面的倾向。在普及大外屏后，这类产品的交互方式和玩法也更加丰富，不仅能够更好的自拍或拍摄，还能通过外屏的小组件实现更多功能，甚至使用APP等。

总结下来就是，如果你追求大屏，想让手机有着更强的生产力，那就考虑横向折叠产品，而如果你更侧重颜值，喜欢小巧精致的产品，那纵向折叠屏会更适合你。

折痕怎么样？

纸在折叠后会留下一条折痕，而手机屏幕的折叠也必然会留下一些痕迹，减轻甚至消除折痕是目前各大厂商都在努力的一大方向。虽然折叠屏已经诞生几年了，各家都在不断优化产品设计以及铰链结构，但现阶段的产品都没有摆脱折痕的问题。

各大厂商的叫法都不尽相同，但目前的产品大都采用了“水滴形”铰链，在折叠状态下给予给屏幕足够的空间，提升耐用性的同时，也能缓解折痕的问题，让屏幕的产生折痕一般浅而宽，而不是像纸张对折时那样形成深而细折痕。

折痕问题在现阶段产品上是绕不过去的，尽管对比前些年有进步，但视觉上是无法忽略它的存在的，尤其是在看一些视频时，可能会造成一定的割裂感。而在日常使用触摸到时的感觉要更加明显，能清晰的摸到它的存在，好在无论是横向折叠还是纵向折叠产品，这个折痕都不在高频触控区域，我个人是可以接受的，但不代表每个人都能接受。所以，无论你买哪个品牌的产品，不过它官方说的如何，都非常建议购买前去体验店摸一摸，亲自感受下是否能接受这个折痕。

耐不耐用啊？

估计很多小伙伴都会关注铰链的耐用性，这点其实并不需要担心，经过几年的产品迭代，目前的折叠屏产品在这块都有着非常不错的表现，能够拥有40W甚至50W次的寿命，简单给大家计算下，按每天我们开合100次算，一年开合约36500次，这样铰链的寿命可以达到10年，正常使用的话不用担心这个问题。

会不会很重？

这个问题其实主要聚焦在横向折叠屏产品上，这类产品由于展开后要有更大的屏幕，所以机身的厚度和重量普遍要更大一些。这里是从去年年底到至今发布的横向折叠屏手机的重量和厚度，大家可以看一下：

尽管轻量化是目前折叠屏手机的一个重点的方向，各个厂商都在通过优化设计、采用新材料等方式尽可能的减重，但基本上都是在半斤左右，差不多是半瓶矿泉水的重量，说实话肯定是不轻的。目前市面上比较轻薄的手机差不多在180g上下，而折叠屏产品普遍要比它重上1/3甚至还多，这是无法忽略的一个增加量。作为近些年一直用旗舰手机(算上保护壳250g左右)的人，我个人上手折叠屏产品时不会有明显的差别，但身边一些之前用轻薄手机的朋友就会觉得很压手，需要适应下这个重量。至于厚度，最薄的控制在了1cm以内，厚的不到15mm，跨度比较大，但基本都没法和传统直板机比。

总的来说，目前横向折叠屏手机还是属于厚重这个范畴的，但和折痕一样，能否接受这个重量和厚度同样是偏向主观体验，大家购买前最好是先去感受下，以免买回去后才觉的用着很不舒服。

性能怎么样？

从去年年底至今发布的产品里，售价最便宜的为3999元起(官方价格)，所以在核心配置上肯定不能太拉胯，我为大家整理了下，可以先看看：

其中性能稍差一些的是moto的razr 40，搭载了中端级别的骁龙7 Gen1，这颗处理器算是比较冷门的了，市面上产品很少性能确实比较一般，日常使用问题不大，像《王者荣耀》、《和平精英》等游戏流畅玩都OK，不过像《原神》、《崩坏：星穹铁道》这些公认吃配置的游戏，体验就会差一些，一方面是帧率，另一方面就是发热很大。

其它几款则搭载的为次旗舰和旗舰级处理器，只要不是追求那种非常极致的游戏体验，性能这块都没啥大问题。

拍照又如何？

拍照可以说是目前每个消费者都不会忽略的功能，而不管是横向折叠还是纵向折叠的产品在这块都追求着一种平衡，一款一款给大家详细介绍并不现实，这里我主要说些共性的问题。先是横向折叠这边，从参数上来看，基本都是自己影像次旗舰的水准，比顶级旗舰产品差一点，但基本都能在准第一梯队上，对于影像需求比较高的用户也不必太担心。

很多小伙伴可能会问了，手机都这么贵了，为啥不直接套用旗舰机的影像配置，我个人觉得，厂商应该是考虑功能性和便携性的平衡问题，折叠屏手机的内部结构更复杂，需要更加合理的分配空间，大尺寸的传感器固然好，但占据的空间更大，还会更加重，所以目前各大厂商基本都为折叠屏选择了次旗舰级别的影像配置，保持功能性和便携性的平衡。另外，值得一提的一点就是，虽然大家基本都有长焦镜头，但5×潜望式长焦目前只有华为和小米的产品上配备。

纵向折叠这块一样，同样是追求平衡，影像配置这块都不算高。比较共性的问题是目前这类产品都没有长焦镜头，这点我在用相关产品时非常的不舒服，在很多场景中都会限制了发挥，希望后续在保障目前优势的同时，加上长焦镜头，提升影像的实力。还有就是摄像头的规格上，OPPO Find N2 Flip和vivo X Flip要好一些，主摄分别用了索尼IMX890和IMX866V这样次旗舰或高端产品中所用的CMOS，而其它产品使用的CMOS则都比较老了(最后表格中有写，大家可以自己对应去查详细参数)，尽管靠着算法，整体的表现不算差，日常拍摄够用，但潜力确实有限，与旗舰手机在影像这款相比还有着差距。

维修贵不贵？

先说答案：贵!我查询了多家厂商折叠屏手机的保外售后维修报价，除了最核心的主板外，柔性内屏的维修价格均非常昂贵。几大主流厂商直板旗舰屏幕维修的价格一般是1-2K之间，而折叠屏产品(横向)的普遍在4-5K(不含优惠)，贵了2-3倍，是产品售价的一半左右了，而其它部件的相较于内屏的话，就显得没那么贵了。

所以选择折叠屏手机的话，首先购买时，如果有条件的话，无论是官方还是电商平台，可以购买下延保或是相关保险，来以防万一，能不用到是最好的，但万一用到能省不少钱;然后就是日常使用时注意防护，尽可能保护好产品，避免买时一时爽，维修愁断肠的问题...

写在最后

在目前的市场中，折叠屏手机已经不是非常稀有的存在，可选的品牌和产品已经比较丰富了，价格从不到4K到上万元不等，如果预算非常充足的话，可以考虑一下，我也把目前主流的折叠屏产品的一些信息为大家列出来了，供大家参考。

还有个好消息，8月10日，京东开启818手机节，购折叠屏手机享180天只换不修服务，还有以旧换新至高补贴1500元，考虑购买折叠屏的小伙伴可以详细去了解下。