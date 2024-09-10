iPhone 15 Pro迅速下架，网友猜测难道iPhone 16真的是其平替？

【天极网手机频道】苹果秋季新品发布会终于揭开了iPhone 16系列的神秘面纱，不过按照以往惯例苹果会在发布会结束之后下架上一代产品的Pro机型。果不其然，iPhone 15 Pro就迅速从官网下架，再次将苹果的市场策略推向了舆论的风口浪尖。对此，苹果官方客服回应称“目前在售的只有iPhone 15和15 Plus，iPhone 15 Pro和Pro Max在官网和零售店确实已经下架，如果想购买Pro系列这两款机型的话只能到第三方授权店，对于下架原因是官方的政策，对于此后是否还会重新上架也不太了解”。



iPhone 15 Pro系列

iPhone 15 Pro迅速下架，有网友认为iPhone 16是它的“平替”。实际上，这更多反映了苹果在产品更新周期中的市场策略调整。随着新技术的引入和消费者对新品的期待，苹果往往会通过下架旧款机型来为新品的发布和销售创造空间。iPhone 16作为最新产品，在性能、设计和功能上有提升但不多，不过还是能够引起消费者的热议，而下架iPhone 15 Pro则是为了确保新品在市场上能够获得足够的关注度和销售量。只能说是苹果在产品线中的一个惯例操作。



iPhone 16系列

iPhone 15 Pro作为上一代的旗舰机型，其性能与配置在当时堪称顶尖。但随着iPhone 16系列的发布，两系列之间的价格冲突变得不可避免。如果继续销售iPhone 15 Pro，性能配置与相对较低的价格可能会对新机型的销售构成威胁，导致内部竞争和消费者选择困难。因此，下架旧款机型是苹果避免价格冲突、减少内耗的明智之举。而且这也有助于提升新产品的差异化程度，使用户更容易区分不同系列和型号之间的差异，更好地去购买新机。

另外，iPhone 16系列相比iPhone 15系列整体风格相似，但还是有细微差别。例如iPhone 16的摄像头模组就将对角布局的摄像头改为竖向垂直排列设计，还优化了拍照体验。特别是iPhone 16 Pro和Pro Max，其超广角摄像头从1200万像素升级至4800万像素，并支持更高的光学变焦倍数，为用户带来了更加清晰、细腻的照片和视频效果。机身厚度和重量也略有调整。此外，新机型还新增了多种配色选项，以满足不同消费者的个性化需求。

iPhone 16系列在屏幕尺寸和边框设计上也有所改进。例如，iPhone 16 Pro和Pro Max的屏幕分别升级至6.3英寸和6.9英寸，边框宽度进一步缩窄，为用户提供了更加沉浸式的视觉体验。同时，新机型还支持更高的屏幕刷新率和更广的色域覆盖，使显示效果更加出色。



iPhone 16 Pro系列

iPhone 16全系搭载了苹果最新的A18系列处理器，基于第二代3nm工艺打造，性能相比前代A17处理器有了显著提升。这款处理器不仅拥有更强的CPU和GPU性能，还配备了更先进的神经网络引擎，为AI应用提供了更强大的支持。相比之下，iPhone 15系列搭载的A16和A17处理器在性能上已经稍显落后。

除了上述主要升级外，iPhone 16系列还在电池容量、充电功率、Wi-Fi标准等方面进行了优化。例如，iPhone 16 Pro和Pro Max的电池容量分别增加了81mAh和254mAh，充电功率也从27W提升至40W，大大提升了续航能力和充电效率。此外，新机型还支持Wi-Fi 7标准，为用户提供了更快、更稳定的网络连接体验。

价格方面，iPhone 16和16 Plus提供128GB、256GB、512GB三种存储版本，两款机型起售价分别为5999元和6999元;而iPhone 16 Pro和16 Pro Max分别提供128GB、256GB、512GB、1TB以及256GB、512GB、1TB存储版本，两款机型起售价分别为7999元和9999元。需要注意的是，iPhone 16系列与iPhone 15系列的价格相同，并未涨价。

iPhone 16系列13号晚8点接受预购，于9月20日正式发售。消费者可以通过苹果官网、官方授权渠道以及各大电商平台进行预订和购买。