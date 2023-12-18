iQOO Neo9系列定档12月27日：“全大核”架构天玑9300加持

【天极网手机频道】12月18日，@iQOO手机 正式官宣，“强悍双芯 胜券在握”iQOO Neo9系列即将于12月27日(周三)19:00正式发布，共有“红白魂”、“航海蓝”和“格斗黑”三款配色，全系标配自研电竞芯片Q1，Neo9采用骁龙8Gen2，Neo9 Pro更首次最快搭载旗舰平台―天玑9300，“强悍双芯”将为用户带来同级最强的游戏视效和性能体验。

天极网从官网了解到，iQOO Neo9 Pro此次将搭载行业旗舰同批搭载“全大核”架构的天玑9300旗舰芯。iQOO官方表示，在vivo蓝晶芯片技术栈和MediaTek的共同探索下，双方投入千人研发、集三年心血、共同定义八大赛道创造出天玑9300“全大核”架构旗舰平台，其由4颗Cortex-X4 + 4颗Cortex-A720构成，安兔兔跑分227万份，性能十分强劲。

得益于天玑9300的强劲性能，加上vivo独家的不公平调度 2.0技术，iQOO Neo9 Pro目前已通过“魔鬼测试”，实现目前最热门的《开放世界游戏》+语音通话30分钟稳帧59.4帧的重载双线程同开畅玩体验，并且温控表现优秀。作为同级唯一采用4+4“全大核”架构旗舰平台的产品，iQOO Neo9 Pro性能表现值得期待。

从iQOO Neo5的“强悍双芯”，引领行业迈入手机游戏高帧低功耗时代。iQOO四年磨一剑打造的自研电竞芯片Q1是iQOO研发实力的印证，借助底层核心技术解决大型手游功耗与视效深度流畅、画面逼真沉浸的矛盾，特别是iQOO的超分超帧并发技术已在手机行业形成引领性优势。此次iQOO Neo9系列全系搭载自研电竞芯片Q1，将带来新体验。

值得一提的是，iQOO首款智能手表―iQOO WATCH、拥有超长续航和沉浸主动降噪的iQOO TWS 1e，以及为高帧游戏畅玩提供支持的iQOO散热背夹2也将同台登场。12月27日，iQOO Neo9系列发布会我们不妨期待。