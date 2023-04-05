分析师：未来两年内iPhone入门版机型可用上ProMotion自适应刷新率

【天极网手机频道】苹果在2021年推出的iPhone 13 Pro Max中首次搭载了ProMotion技术，并且一直是Pro机型独有。随着今年秋季发布会时间越来越近，大家对iPhone 15系列的期待值就越高，当然也会理所当然的想到ProMotion技术会不会全系都用上，毕竟iPhone 15全系都将用上灵动岛了。但是之前就有爆料iPhone 15两款入门版机型不仅不配有120Hz刷新率，也不会有LPTO显示屏，这意味着这两款机型将不会支持ProMotion功能和常亮显示屏功能。不过近日Display Supply Chain Consultants首席执行官Ross Young表示，苹果将在两年内将ProMotion扩展到标准款iPhone机型。

2021年发布的iPhone 13 Pro机型可以将屏幕刷新率降低到10Hz，去年发布的iPhone 14 Pro机型则可以实现1Hz到120Hz自适应刷新率范围。根据曝光的iPhone相关技术图来看，2025年iPhone全系机型将会搭载LPTO显示屏，实现ProMotion自适应刷新率，系统可根据屏幕上显示的内容调整刷新率，以实现更流畅的体验。

另外，这位分析师还猜测了苹果何时会在未来的iPhone中采用屏下Face ID和摄像头。早前有知情人士称苹果将于2024年在iPhone 16 Pro机型上采用屏下Face ID，并且将会在2026年在iPhone 18 Pro的机型上采用屏下Face ID和屏下前置摄像头。根据The Elec的一份新报告，考虑到目前智能手机生产工艺的现状，苹果在确保外部光线能够穿透显示屏并进入TrueDepth摄像头系统所需的技术方面应该不会有大的困难。

有意思的是，外媒也曾经称苹果可以在2025年将屏下Face ID应用于入门版iPhone系列，且在2026年将屏下摄像头应用于Pro版系列中。虽然不知道这个猜测有多少可信度，但是也不妨碍大家对这两个技术的期待。

其他方面，目前可以确定入门版iPhone 15和iPhone 15 Plus两款机型搭载的是今年iPhone 14 Pro同款的A16芯片，iPhone 15 Pro系列则进一步升级为全新一代的A17芯片;影像上也会升级到4800万像素，iPhone 15 Pro系列还用上了潜望镜头，真是可喜可贺。配色上也新增了深红色、深粉色和浅蓝色，还有经典配色金色、深空灰色和银色，可选性很多。



iPhone 15系列新配色



如果苹果将在两年内将ProMotion扩展到标准款iPhone机型的消息是真实的话，那么是不是可以期待一下其实iPhone 15系列发布之前一切皆有可能？不过就算iPhone 15的两款入门版没有搭载ProMotion技术也不必太失望，Pro系列的机型也可以考虑，但Pro版的价格可能会很高。大家不妨期待一下今年的秋季发布会。