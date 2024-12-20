OPPO A5 Pro抗冻实测：-24℃挑战极限，耐用战神再升级

【天极网手机频道】随着北方冬季旅游越来越火爆，不少南方游客慕名前往，但却忽略了像手机这种智能设备是否能扛得住极端环境的问题。很多游客的日常用机一到极端环境下就会出现电池性能下降、性能不稳定导致手机出现死机、卡顿、按键失灵等故障影响正常使用。

不过，OPPO A系列主打一个耐用抗造，这个耐用可就渗透在方方面面了，除了配置可靠耐用，品质也是真・硬核。近日OPPO就推出了全新“超防水 超抗摔 超耐用”的OPPO A5 Pro，除了升级满级防水2.0，在严苛环境下表现的也十分出色。

北方的冬季，气温常常降至零下数十度，这样的环境对于智能手机来说无疑是一个巨大的挑战。许多手机在低温下会出现手机冻关机或低温保护的情况，主要是因为手机电池系统不抗冻。为了解决这个问题，OPPO A5 Pro 升级了超耐低温寒冰电池管理系统，采用耐零下40 ℃低温的元器件、超耐低温电芯负极材料和电解液，双管齐下解决了电池低温痛点。耐低温的同时，零上47℃的户外极端高温环境下也可以正常使用。OPPO A5 Pro还通过了多项国家军用标准环境测试，包括高温、低温、湿热、淋雨等这些我们日常生活中能触及到的场景，进一步验证了OPPO A5 Pro在极端环境下的耐用性。

理论到位，那不如我们直接做个模拟极端低温环境的实测，看看OPPO A5 Pro是不是真的那么能抗冻。

在测试之前我们将OPPO A5 Pro 充满电量，然后在冷冻室放了15分钟左右，此时电池温度显示为-5℃，这个时候我们还可以正常使用手机操作，包括拍照、开启应用、滑动屏幕等。



电池温度显示为-5℃



冷冻前测试

由于实体按键后续可能会冻严实了无法使用，我们将手机设置为“双击亮屏”的状态，准备好容器将手机放进-24℃的冷冻冰箱进行了6个小时以上的冷冻，直至完全成冰砖。



屏幕设置



冰箱温度设定



冰冻前手机电量为97%

冻至成冰砖后我们通过锤子将冰块敲碎取出手机，随后我们双击屏幕，屏幕能正常点亮，解锁后依旧可以进行各种应用操作，没有出现卡顿或失灵的情况。而且电池性能也保持稳定，没有出现电量迅速下降的情况。



敲冰块



双击屏幕点亮滑动界面均无问题



卡在冰块里的OPPO A5 Pro操作正常



冰冻后电量为94%

而且OPPO A5 Pro屏幕采用了康宁大猩猩玻璃 Victus 2，同时还具备非常出色的超抗摔金刚石架构，后盖采用防护性更强的高分子玻纤材料，四角、中框采用更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，通过减震、加固、加高设计，在发生碰撞时能更好的保护屏幕和电池盖免于受损。所以我们在砸开冰砖的时候，手机也没有因为砸冰砖的强震动导致受损。



屏幕以及侧边按钮均正常使用

我们还对OPPO A5 Pro的充电进行测试，A5 Pro搭载了同档位罕见的极寒充电模式，即使在-20℃的低温环境下，充电时也能主动给电池预热保温，保证充电正常。为了适配 6000mAh大电池，A5 Pro 的超级闪充功率也提升至80W，针对严苛环境下的使用需求还优化了充电温控策略，即使手机在43℃的高温与0℃的低温下也能保持80W持续快充，告别充电焦虑。



冰冻时耗电情况以及冰冻后充电情况

整体实测下来，OPPO A5 Pro在比较极端的环境下进行的测试，实测“抗冻”能力还是十分出色的，冬季去北方旅游丝毫没有压力。除此之外，OPPO A5 Pro 升级为满级防水2.0，涵盖了日常工作生活中几乎所有与水打交道场合需要，所以即便放在水里冻上6个小时内部零件也依旧“干爽”，是一款真・硬核手机。