WWDC25落幕 系统还能不能让苹果“优势在我”？

【天极网手机频道】北京时间6月10日凌晨1点，苹果公司如期举办了全球开发者大会WWDC25。按照惯例，苹果在此次大会上发布了旗下全系操作系统的新版本，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS以及visionOS。

平心而论，苹果在最近几年无论是硬件还是软件都称得上“乏善可陈”，少有的创新点也很难成为吸引用户的利器，而Apple Intelligence的步履维艰也在某种程度上影响了投资者信心。

通常来说，苹果的WWDC主要是进行系统层面的更新，偶尔会更新一部分硬件。而对于众多果粉来说，苹果的各类操作系统一直是能吸引他们融入苹果生态的重要原因，那么本次齐齐踏入“26”时代的众系统们还能“Make Apple Great Again”？苹果以及果粉们引以为傲的系统还能让苹果“优势在我”吗？

“准备好”的Apple Intelligence准备好了吗

在去年的WWDC24上，苹果重磅推出了自家的AI――“Apple Intelligence”，为了在众多设备上运行Apple Intelligence，苹果也难得为它们升级了更大的内存，而这些设备也都在产品页上加了一句“为Apple Intelligence准备好”。

一年时间过去，对于国区用户来说，Apple Intelligence的这句话依然是空头支票。那么在今年的WWDC过后，Apple Intelligence准备好了吗？此次WWDC25上，苹果虽然对 AI 功能进行了一些优化和拓展，但整体来看，与竞争对手相比仍存在着较大的差距。

此次苹果推出了基于Apple Intelligence的实时翻译功能，用户可以在信息、FaceTime和电话通话中运用，对方即使不使用iPhone也不受影响。当用户遭遇陌生推销电话时，iOS 26 会在对方说出姓名和目的之后，才会向用户推送来电显示，为用户清除干扰。在macOS Tahoe 26上，苹果对Spotlight功能做了“有史以来最大的更新”，使其能够更好地理解用户的自然语言查询，并提供更加精准的搜索结果。

然而，这些功能在市场上并非独一无二。无论是国内还是国外，竞争对手早已在其产品中实现了类似的功能，并且在功能的完善程度和用户体验方面可能更胜一筹。此外，AI语音助手方面，Siri在智能程度和功能丰富度上与竞品仍然存在着一定的差距。当然最重要的一点――国区用户依然没有办法尝试符合国情的Apple Intelligence，这一点就使得苹果难望国内厂商项背。

最大更新――液态玻璃

无论销量和评价如何，Vision Pro的设计风格还是很有想象力的――在系统层面，几乎每时每刻都能与现实世界进行交互的UI界面给我们留下了深刻的印象，而在今年的WWDC，苹果把这套逻辑辐射到了所有的操作系统上。

“Liquid Glass(液态玻璃)”就是苹果在外观层面带来的最大升级。以iOS为例，液态玻璃的风格赋予了系统UI、按钮、App等元素出色的透视和散射效果，极力模拟出玻璃质感，无论是材质还是动画效果都无可挑剔。但是很明显，苹果想要实现的透明感和散射感，在部分背景下会产生一定的冲突，例如下拉菜单让这种透明反而变成了劣势，背景和前景按钮的叠加显得较为杂乱，看上去不如毛玻璃质感的雾面效果。

第一批吃螃蟹的用户们其实已经发现了新系统的部分bug和弊端。一些用户认为，液态玻璃设计语言虽然美观，但在实际使用中可能会增加视觉疲劳，尤其是对于那些长时间使用电子设备的用户来说。而且，这种过于激进的设计风格也需要用户花费一定的时间来适应。

拯救iPad生产力

终于，“你的下一台电脑何必是电脑”，让iPad成为一台真正的生产力工具这件事还得从iPadOS 26开始。

iPadOS 26推出了窗口模式，让iPad从此可以实现像macOS那样的体验操作，整体的逻辑和调度更加统一。用户可以拖动各种尺寸的窗口，可以分屏，甚至新增了菜单栏。窗口功能只要是可以升级到iPadOS26的设备都可以使用，包括iPad mini，这已经比之前的什么“台前调度”高到不知道哪里去了。重新设计的窗口系统虽然提高了多任务处理的效率，但对于一些专业用户来说，仍然存在着操作不够便捷、功能不够强大等问题。

文件App升级，拥有类似macOS访达(Finder)的界面，新的列表视图可显示更多文件细节，文件夹可折叠，支持设置默认打开特定文件的App，文件夹图标也能自定义。用户可将文件App中的文件夹直接拖到Dock栏备用，便于随时拖拽到需要的地方。

此外，macOS 的“预览(Preview)”功能登陆 iPadOS，可与Apple Pencil配合，方便用户直观显示、编辑PDF等文件，还能使用自动填充快速填写表单。像视频导出这样的密集型任务可以后台运行了。可以说，苹果把iPadOS 26的介绍放在最后不是没有原因的，感觉比前面讲的所有内容更值得期待。

写在最后

总体而言，此次苹果 WWDC25 给人的感觉是一次相对保守的升级。所谓的“自iOS 7以来最为激进的升级”对苹果来说确实如此，但是对习以为常的用户们来说，可能确实不太够看了。

从社交平台的反响来看，无论是全新的设计语言还是AI功能的优化，几乎都未能达到用户和市场的预期。当然，我们也不能忽视苹果在操作系统和生态系统方面的优势。苹果的操作系统一直以其稳定性、流畅性和易用性受到用户的喜爱――至少曾经是这样。而其强大的生态系统也为用户提供了无缝的跨设备体验，成为积累用户的最大竞争力。

无论是作为从业者还是作为部分苹果设备的用户，我仍然希望苹果可以加大在 AI、硬件等领域的创新投入，即便回不去乔布斯时代，也依然能为行业带来新鲜空气，让国内外友商时刻保持警觉和创新动力。但如果苹果继续保持这种 “挤牙膏” 式的创新节奏，那么它与竞争对手之间的差距可能会越来越大。至于此次WWDC25上推出的一系列更新，究竟能否得到用户的认可，我们至少有一年的时间。