苹果力推过万元iPhone 15 Pro系列，计划年内备货8630万部

【天极网手机频道】近日有外媒实锤iPhone 15 Pro系列涨价，尤其是iPhone 15 Pro Max将“小幅”上涨200美元，而入门款iPhone 15和iPhone 15 Plus的售价则不改变。且不管iPhone 15 Pro Max是否真如爆料那般所说上涨200美元，但苹果今年主推iPhone 15 Pro系列这事不假。根据韩媒报道称，苹果今年计划iPhone 15系列在8630万部，具体数量可能会根据实际情况做出调整。

根据早前供应链的消息，iPhone 15今年的订单在8500万部-9500万部区间，其中Pro系列占据了订单的65%以上，约5530万部。韩媒预计苹果计划在2023年第三季度生产660万部iPhone 15 Pro Max，在第四季度生产2520万部。

按照目前的消息来看，苹果秋季发布会将于当地时间9月12日举行，届时将会推出iPhone 15系列等新品。按照惯例，iPhone 15系列也将会在发布会举行一周之后的周五，也就是当地时间9月22日正式上市销售。由于iPhone 15 Pro系列迎来大升级，售价自然也会水涨船高，其中iPhone 15 Pro起售价就到了1099美元，iPhone 15 Pro Max起售价则是1299美元，国行版售价大概率从8999元起步，顶配版将过万元。但是从以往的开售来看，能抢到官方渠道新机的用户不算太多，更多的用户想要在开售期间到手或是在前期购买的话就需要从别的渠道入手，这样一来的话价格可能会更高。

据悉iPhone价格上涨是由于成本压力和其他因素导致的，但是消费者面对如此昂贵电子产品也应该需要对其产品性能、功能以及用户体验等方面进行综合考虑，理性消费。