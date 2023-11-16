Canalys：Q3国内高端智能手机市场同比增长12.3%，整体市场同比下降4.5%

【天极网手机频道】根据Canalys最新报告数据显示，2023年第三季度国内智能手机高端市场依然是苹果的天下。这份报告显示，截至2023年11月，中国高端智能手机市场(3500元以上)第三季度整体市场同比下降4.5%，但高端市场销量同比增长12.3%，总销量的比例达到20%，也就是说每卖出5部手机，就有一款3500元以上的高端机型。

具体来看，最畅销的10款高端机型分别是iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、华为Mate60 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、华为P60、iPhone 13、iPhone 15以及vivo X90s，10款畅销高端机型苹果iPhone就占据了7个，不难看出国内消费者还是比较偏向于iPhone的。不过比较意外的是，iPhone 15系列作为“高开低走”的机型，居然还能成为国内畅销机型之一。但事实上，iPhone 在美国智能手机市场同比再度下降5%，Canalys 分析师表示选择升级到最新型号的消费者较少，目前来看消费者购买上一代、翻新设备或延长现有手机使用时间的趋势越来越大。

除了iPhone，华为Mate60 Pro凭一己之力力压最新iPhone 15 Pro系列位居第四，其实根据早些时候的数据显示，华为手机10月销量同比增长83%，表现十分出色;华为P60同样跻身前十位居第六，vivo X90s则在第十位。

虽然iPhone 15 Pro系列排名靠后，但是iPhone 15 Pro Max 作为 iPhone 15 系列中最畅销机型，实现了苹果Q3有史以来最高的营业利润。不过由于国内部分品牌的复苏，以及国内其他手机品牌不断增强盈利能力，本季度苹果在中国的收入在下降了2.5%。

全球市场来看，2023年Q3小幅下降1%至2.946亿部，表明其下降速度有所放缓。在地区经济复苏和新产品升级需求的推动下，智能手机市场在销售季节到来之前的第三季度实现两位数的环比增长。

其中三星以5860 万部出货量保持领先地位，市场份额为 20%，这要归功于Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5 可折叠手机的成功推出，加之Galaxy S23 系列继续保持增长势头，三星平均售价同比增长了 4%。但由于同期出货量下降了 8%，抵消了平均售价的增长，还是导致了三星的收入同比下降 4%;苹果以5000 万部出货量紧随其后，市场份额为 17%，目前苹果公司正在大力提升新款iPhone 15系列的性能和功能，以持续刺激需求;OPPO(含一加)凭借其在亚太地区的强势地位，以9%的市场份额排名第四。

Canalys预计全球智能手机市场将出现温和增长，目前市场增长仍然受到主要市场更换周期延长的制约，在饱和的市场竞争中，供应商必须不断提升自身能力，专注于利润和产品组合优化。